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В Каталонии при столкновении поездов пострадали 85 человек

По меньшей мере один человек погиб, а 85 пострадали при столкновении в понедельник пассажирского поезда с товарным, сообщило главное управление гражданской защиты Каталонии на своей странице в Twitter.

«По последним данным, один человек погиб, два находятся в тяжелом состоянии и 83 человека получили незначительные ранения», — говорится в сообщении.

Причину происшествия не назвали.

Два человека пострадали при сходе товарных вагонов с рельсов в Москве
Общество
Фото:Никита Попов / РБК

Инцидент произошел в районе населенного пункта Сан-Бой-де-Льобрегат в провинции Барселона. Для устранения последствий задействованы 14 сотрудников полиции, два психолога и два вертолета.

В начале мая с рельсов сошел поезд в северо-восточном округе Австрии Мёдлинг. В результате аварии также погиб один человек, еще 13 получили травмы. Авария произошла в районе коммуны Мюнхендорф около 18:00 (19:00 мск), после чего поезд сошел с рельсов и опрокинулся. Причина происшествия пока не установлена.

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Теги
Испания Каталония сход с рельсов
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Два человека пострадали при сходе товарных вагонов с рельсов в Москве
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