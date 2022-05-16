В Каталонии при столкновении поездов пострадали 85 человек

По меньшей мере один человек погиб, а 85 пострадали при столкновении в понедельник пассажирского поезда с товарным, сообщило главное управление гражданской защиты Каталонии на своей странице в Twitter.

«По последним данным, один человек погиб, два находятся в тяжелом состоянии и 83 человека получили незначительные ранения», — говорится в сообщении.

Причину происшествия не назвали.

Инцидент произошел в районе населенного пункта Сан-Бой-де-Льобрегат в провинции Барселона. Для устранения последствий задействованы 14 сотрудников полиции, два психолога и два вертолета.

В начале мая с рельсов сошел поезд в северо-восточном округе Австрии Мёдлинг. В результате аварии также погиб один человек, еще 13 получили травмы. Авария произошла в районе коммуны Мюнхендорф около 18:00 (19:00 мск), после чего поезд сошел с рельсов и опрокинулся. Причина происшествия пока не установлена.