Хуснуллин назвал способ избежать «эффекта домино» на рынке жилья

Вице-премьер Марат Хуснуллин в интервью РБК призвал искать возможности для помощи банкам. По его словам, если это не сделать, из-за «эффекта домино» пострадают миллионы людей

Фото: Константин Кокошкин / Global Look Press

При остановке финансирования строительства жилья со стороны банков наступит «эффект домино». Об этом в интервью РБК заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

«Посыплются девелоперы, подрядчики, промышленность стройматериалов и все смежные отрасли. И, самое главное, пострадают миллионы людей», — отметил он.

По данным Хуснуллина, участники долевого рынка в общей сложности уже вложили в стройки 3,4 трлн руб. Дома, в которых они купили квартиры, «наполовину» построены и проданы. «И эти дома надо достраивать. И ключевая проблема здесь — банки. Они, попав в сложную ситуацию, не финансируют стройку либо финансируют в очень ограниченном объеме», — говорит вице-премьер. Поэтому «задачей номер» он называет поиск возможностей для того, чтобы помогать банкам.

Банки выдают проектное финансирование застройщикам на строительство жилья, а деньги дольщиков при этом хранятся в кредитных организациях на эскроу-счетах до окончания строительства домов. При привлечении денег дольщиков такая схема обязательна для всех новых проектов жилищного строительства с 1 июля 2019 года. Ставка проектного финансирования зависит от наполненности эскроу-счетов, то есть от того, насколько активно идут продажи жилья. Чем больше денег дольщиков на счете эскроу, тем ниже ставка по проектному финансированию.

Сейчас, по данным единой информационной системы жилищного строительства, с использованием эскроу-счетов, а значит, с привлечением банковского финансирования, строится 77 млн кв. м жилья в России, или 82%.

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Одна из мер поддержки банков — субсидирование кредитов, которые выдаются застройщикам. После того как ЦБ поднял ключевую ставку вдвое (до 20%) в конце февраля, участники рынка недвижимости ожидали, что это вызовет временную заморозку новых проектов. В апреле правительство утвердило программу субсидирования кредитов застройщиков жилья. Девелоперы могут получить кредиты по ставке 15%, власти в этом случае компенсируют банку 7,5% недополученных доходов. Программа продлится до конца 2023 года, в этом году на нее планируется потратить 35 млрд руб.