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Власти Москвы отчитались об объемах строительства детской инфраструктуры

Фото: АГН «Москва»
Фото: АГН «Москва»

В Москве на разных стадиях строительства находятся 119 объектов образования и восемь новых детских поликлиник. Такие данные привел в четверг заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

«Сегодня в Москве появляется все больше молодых семей, которые необходимо обеспечить объектами детской инфраструктуры. В зависимости от потребностей жителей конкретных столичных районов, строится множество разнообразных, как по размеру, так и функциональному наполнению, образовательных и детских лечебных учреждений», — рассказал вице-мэр.

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По его словам, по сравнению с прошлым годом строительство социальных объектов для детей ведется более интенсивно. Так, за январь—май 2021 года года построили семь образовательных учреждений, в то время как за тот же период текущего года — 14 подобных объектов.

По количеству возводимых объектов детской инфраструктуры лидируют Троицкий и Новомосковский административные округа (ТиНАО). Здесь сегодня строятся 22 школы, которые в общей сложности смогут принять 17,5 тыс. учеников, а также 17 дошкольных организаций на 4,5 тыс. мест, рассказал Бочкарев.

«Помимо новых образовательных объектов, в ТиНАО возводятся и лечебные учреждения. В марте 2022 года выдано разрешение на ввод в эксплуатацию детско-взрослой поликлиники с женской консультацией на территории поселения Сосенское в Новомосковском административном округе, рассчитанной на 750 посещений в смену. В педиатрическом отделении там откроют шесть кабинетов врачей-педиатров, комнаты кормления и массажа», — добавил заммэра.

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Глава Мосгосстройнадзора Игорь Войстратенко добавил, что надзорное ведомство уделяет особое внимание проверке качества строительных работ на объектах образования и медицины. По его словам, с начала года проведено 168 проверок и профилактических мероприятий в строящихся школах, детсадах и поликлиниках.

Теги
Москва Строительство школы детсады градостроительство Андрей Бочкарев
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