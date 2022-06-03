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СМИ сообщили, что в горящем бизнес-центре в Москве остались люди

Пожар в бизнес-центре на западе Москвы начался около 9:30, спасатели эвакуировали из здания более 120 человек. Еще несколько человек заблокированы огнем на верхних этажах, некоторые из них смогли выбраться на крышу

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Несколько человек могут быть заблокированы в горящем бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» на западе Москвы. Об этом сообщили ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники.

«На шестом этаже в кабинете огнем заблокированы люди, еще один человек — на седьмом этаже», — сообщил источник ТАСС в экстренных службах.

Собеседник «Интерфакса» заявил, что во время начала пожара посетителей в бизнес-центре не было, но персонал эвакуировался из здания не полностью. «На верхних этажах могут оставаться заблокированные огнем люди», — сказал он.

Стали известны версии пожара в бизнес-центре на западе Москвы
Общество
Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС

Telegram-канал Baza сообщил, что некоторым из остающихся в горящем здании удалось выйти на крышу центра, другие находятся пятом, шестом и седьмом этажах.

В настоящее время площадь пожара составляет 1,1 тыс. кв. м. На месте работают более 340 сотрудников противопожарной службы и 100 единиц техники, к месту направлены три вертолета.

МЧС сообщило, что спасатели эвакуировали из горящего здания более 120 человек, еще 11 были спасены с помощью специальной техники. По предварительным данным, пострадали два человека.

О пожаре в офисном центре на западе Москвы РБК ранее сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС. Сообщение о возгорании поступило в 9:31 мск. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщал, что на верхних этажах здания могут быть заблокированы огнем 15 человек.

Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре в Москве
Общество
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

В настоящее время пожару присвоен максимальный, пятый ранг, сообщал ТАСС. Движение по примыкающим к бизнес-центру улицам ограничено.

На место пожара прибыл глава МЧС Александр Куренков. Кроме того, как сообщил источник РБК в ведомстве, там же находится его заместитель Илья Денисов.

«РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы сообщило, что причиной пожара мог стать поджог. В то же время в штабе пожаротушения ТАСС рассказали, что основной версией причин возгорания остается короткое замыкание из-за неправильного монтажа фасадных систем освещения. В пресс-службе ГУ МЧС по Москве заявили РБК, что предварительные причины могут быть установлены только после ликвидации пожара. «Версий пока не было», — уточнили там.

Прокуратура Москвы начала проверку по факту возгорания на предмет соблюдения правил пожарной безопасности, на место прибыл кунцевский межрайонный прокурор Олег Акатов. Мэр Москвы Сергей Собянин поручил принять все необходимые меры по эвакуации людей и ликвидации пожара.

Бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза» расположен по адресу: ул. Горбунова, 2, стр. 3, в районе станции метро «Молодежная» и рядом с платформой Сетунь. Всего в здании десять этажей.

РБК обратился за комментарием в бизнес-центр «Гранд Сетунь Плаза».

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Дмитрий Серков Дмитрий Серков, Денис Ворошилов Денис Ворошилов
Сетунь бизнес-центр пожары МЧС пострадавшие
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