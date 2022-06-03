Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 июня
EUR ЦБ: 64,91 (+1,24) Инвестиции, 02 июн, 16:09
Курс доллара на 3 июня
USD ЦБ: 61,58 (+0,1) Инвестиции, 02 июн, 16:09
Киргизия обвинила военных Таджикистана в применении минометов на границе Политика, 11:44
Минфин предложил освободить от НДФЛ доходы от продажи золота физлицами Финансы, 11:42
Социальные поглаживания: как восстанавливаться, заряжаясь энергией других РБК и ГАЛС, 11:42
Почему вам придется играть в офисную политику, даже если не хотите Pro, 11:36
Борзаковский оценил перспективы Трусовой в легкой атлетике Спорт, 11:32
МЧС сообщило о локализации пожара в бизнес-центре «Гранд Сетунь плаза» Общество, 11:29
Self skills: как стать лучшей версией себя Экономика образования, 11:20
Пожар в Бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве. Фоторепортаж Общество, 11:20 
Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре в Москве Общество, 11:19
Условия — жесткие. Как бизнесу сегодня работать с маркетплейсами Pro, 11:17
Без права на зарплату: на что живут россияне, ухаживающие за инвалидами Партнерский проект, 11:16
Акции «Северстали» обвалились на 25% за два дня Инвестиции, 11:13
Европейский союз утвердил шестой пакет санкций против России Политика, 11:10
Гастродайджест Александра Сысоева: ресторанные открытия и закрытия Стиль, 11:10
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Общество ,  
0 

Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре в Москве

По данным МЧС, пожар в бизнес-центре на западе Москвы уже локализован. Предварительно пострадали два человека, эвакуировать и спасти удалось более 130 человек
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Два человека пострадали при пожаре в офисном центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы, передает пресс-служба МЧС в Telegram.

В 11:19 ведомство сообщило, что пожар локализован. За несколько минут до этого МЧС заявило, что площадь возгорания составляет 1,1 тыс. кв. м.

«120 [человек] — эвакуированы, 11 — спасены с помощью спецустройств», — добавили в МЧС.

Video

Спасатели также не исключили, что в здании могут находиться заблокированные люди. Всего на тушении пожара задействовано свыше 340 человек и около 100 единиц спецтехники, в том числе три вертолета.

СМИ сообщили, что в горящем бизнес-центре в Москве остались люди
Общество

Ранее о том, что в горящем бизнес-центре остались люди сообщили агентства ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. «На шестом этаже в кабинете огнем заблокированы люди, еще один человек на седьмом этаже», — сказал источник ТАСС в экстренных службах.

Пожар в Бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве. Фоторепортаж
Фотогалерея 

Собеседник «Интерфакса» сказал, что во время начала пожара посетителей в бизнес-центре не было, но персонал эвакуировался из здания не полностью. «На верхних этажах могут оставаться заблокированные огнем люди», — сказал источник.

О пожаре в офисном центре по адресу: улица Горбунова, дом 2, строение 3 РБК утром 3 июня сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС. Представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости», что причиной пожара мог стать поджог. В то же время в штабе пожаротушения рассказали ТАСС, что короткое замыкание является основной версией пожара

Авторы
Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
МЧС пожары Москва пострадавшие
Вклад в валюте от
Сумма
Срок
Ваш доход
0
Ставка
0%
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Материалы по теме
Пожар в Бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза» в Москве. Фоторепортаж
Общество
Пожар в московском бизнес-центре «Гранд Сетунь Плаза». Видео
Общество
Новый глава МЧС прибыл на место пожара в московском бизнес-центре
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter