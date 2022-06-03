Два человека пострадали при пожаре в бизнес-центре в Москве

По данным МЧС, пожар в бизнес-центре на западе Москвы уже локализован. Предварительно пострадали два человека, эвакуировать и спасти удалось более 130 человек

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Два человека пострадали при пожаре в офисном центре «Гранд Сетунь плаза» на западе Москвы, передает пресс-служба МЧС в Telegram.

В 11:19 ведомство сообщило, что пожар локализован. За несколько минут до этого МЧС заявило, что площадь возгорания составляет 1,1 тыс. кв. м.

«120 [человек] — эвакуированы, 11 — спасены с помощью спецустройств», — добавили в МЧС.

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Спасатели также не исключили, что в здании могут находиться заблокированные люди. Всего на тушении пожара задействовано свыше 340 человек и около 100 единиц спецтехники, в том числе три вертолета.

Ранее о том, что в горящем бизнес-центре остались люди сообщили агентства ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники. «На шестом этаже в кабинете огнем заблокированы люди, еще один человек на седьмом этаже», — сказал источник ТАСС в экстренных службах.

Собеседник «Интерфакса» сказал, что во время начала пожара посетителей в бизнес-центре не было, но персонал эвакуировался из здания не полностью. «На верхних этажах могут оставаться заблокированные огнем люди», — сказал источник.

О пожаре в офисном центре по адресу: улица Горбунова, дом 2, строение 3 РБК утром 3 июня сообщили в пресс-службе столичного управления МЧС. Представитель экстренных служб сообщил «РИА Новости», что причиной пожара мог стать поджог. В то же время в штабе пожаротушения рассказали ТАСС, что короткое замыкание является основной версией пожара