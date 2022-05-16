На юге Москвы загорелась крыша строящегося бизнес-центра

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В Москве произошел пожар на крыше строящегося здания по адресу: Новоданиловская наб., д. 10, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Москве. По этому адресу находится бизнес-центр DM Tower.

«По прибытии подразделений на крыше строящегося здания происходит возгорание утеплителя, строительного мусора, материалов», — добавили в пресс-службе. Информация о пострадавших не поступала.

Площадь возгорания составила 20 кв. м.

В начале мая в Москве загорелась кровля жилого комплекса «Маршал» по адресу: ул. Маршала Рыбалко, д. 2, к. 6. Площадь возгорания составила 100 кв. м, пострадавших нет.