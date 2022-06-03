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Москвичей предупредили о грозе и порывистом ветре до 17 м/с

Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

В Москве до 15:00 ожидаются грозы, дождь и сильный ветер с порывами до 17 м/с, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства со ссылкой на прогнозы синоптиков.

«Будьте внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили», — предупредили там.

До этого столичное управление МЧС уведомляло об ухудшении погодных условий в период с 0:00 до 10:00 3 июня. «Местами по городу Москве сохранится дождь, гроза, местами град, порывы ветра до 15 м/с», — говорится в сообщении.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Ранее опрошенные РБК синоптики заявили, что минувший май в Москве стал самым холодным с начала XXI века. По словам ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, средняя температура в прошлом месяце держалась в пределах плюс 10,6 градуса, что на 0,3 ниже, чем в самом холодном до этого мае 2017 года. Он объяснил низкие температуры тем, что в столице в то время дули северные ветры, на город также опускались холодные воздушные массы.

Ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила РБК, что в минувшем мае температура была на 2,4 градуса ниже климатической нормы. До этого самую большую отрицательную аномалию зарегистрировали в 2014 году, сказала она.

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