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Турция отменила ПЦР-тесты для въезда в страну

С 1 июня при въезде в Турцию больше не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестов или тестов на антиген. Накануне в стране отменили обязательное ношение масок в общественных местах, за исключением больниц
Фото: Umit Bektas / Reuters
Фото: Umit Bektas / Reuters

Власти Турции с 1 июня смягчили правила въезда в страну: теперь на пограничных пунктах не нужно будет предъявлять справки об отсутствии у человека COVID-19, пишет Hurriyet со ссылкой на заявление МВД.

«Не требуется отчет об отрицательном ПЦР-тесте с отрицательным результатом максимум за 72 часа до въезда или отрицательный экспресс-тест на антиген, проведенный в течение максимум 48 часов с момента въезда», — сообщили в ведомстве.

Министерство приняло такое решение, оценив текущую ситуацию с коронавирусом.

Туроператоры напомнили о правилах въезда в Турцию
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Фото:Burak Kara / Getty Images

Ранее россиянам для поездки в Турцию необходима была справка на английском языке с отрицательным результатом ПЦР-теста, либо справка с отрицательным результатом экспресс-теста на антигены, либо сертификат с сайта госуслуг о перенесенном коронавирусе. Также был четвертый вариант — сертификат о вакцинации российским препаратом «Спутник V».

С середины марта, как сообщили в Ассоциации туроператоров, в Турции отменили требование о предъявлении HES-кода (турецкого аналога QR-кода) и заполнять онлайн-форму на сайте Минздрава.

Накануне глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа объявил об отмене обязательного ношения масок в общественных местах, за исключением больниц. Он объяснил это резким снижением числа заражений COVID-19 — менее 1 тыс. случаев в течение трех дней подряд.

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