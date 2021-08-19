В Нью-Йорке людей эвакуировали с Таймс-сквер

Источники NBC сообщили, что проезжавший велосипедист кинул в прохожих подозрительный предмет. Полиция перекрыла часть площади, позже правоохранители сообщили, что не нашли ничего подозрительного

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В США полиция эвакуировала людей с части площади Таймс-сквер в Нью-Йорке из-за подозрительного предмета, который неизвестный бросил в прохожих. Об этом сообщает NBC со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По данным издания, человек, проезжавший на велосипеде, бросил в людей, сидящих на ступеньках, предмет, похожий на металлическую банку, из-за чего они разбежались.

Полиция Нью-Йорка сообщила, что закрыла для прохожих кварталы Таймс-сквер с 45-й по 48-ю улицы вдоль Седьмой авеню «в связи с проведением полицейского расследования».