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В Бердске произошел пожар в здании химзавода на площади 2 тыс. кв. м

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В городе Бердск Новосибирской области произошел пожар в здании химзавода по производству полиэтиленовых материалов, общая площадь пожара, по предварительным данным, составила 2 110 кв. м. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МЧС.

Возгорание началось примерно в 7:35 по местному времени (3:35 мск) на первом этаже здания, где находится производство и офисы, загорелась продукция из полиэтилена. Огонь уничтожил крышу здания и пристройки и повредил находившееся внутри оборудование. Кроме того, сообщили в пресс-службе, пожар мог перекинуться на соседнее здание склада со строительными материалами, но этого удалось избежать.

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Пожар локализовали спустя два часа с момента возникновения, еще через 12 минут его потушили.

По предварительным данным, при инциденте никто не пострадал. Шесть человек вышли из здания самостоятельно.

Как сообщает региональная прокуратура, речь идет о здании № 11/44 на улице Химзаводской, где находится предприятие «Геопласт». Оно производит пластмассовые плиты, полосы, трубы и профили, а также упаковочные материалы из пластика. Ведомство начало проверку после произошедшего.

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В 2018 году, пишет портал NGS, завод «Геопласт» заключил контракт на поставку полиэтиленовой пленки с АО «Гознак» общей стоимостью в 1 млн руб.

В начале мая пожар произошел на предприятии ООО «Александрия» в Красноярске, которое также производит изделия из пластика, загорелись полиэтиленовые отходы. Общая площадь пожара составила 500 кв. м, в результате никто не пострадал.

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Пожар Бердск Новосибирская область химзавод
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