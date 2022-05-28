В Волгоградской области загорелся локомотив пассажирского поезда

Фото: МЧС России

Во Фроловском районе Волгоградской области загорелся тепловоз пассажирского поезда, следовавшего по маршруту Волгоград — Москва, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Пожар начался около 18:25 по местному времени (совпадает с мск), затем локомотив отцепили и отогнали на безопасное расстояние. К 19:01 огонь потушили. Как сообщает агентство «Волга-Каспий», речь идет о фирменном пассажирском поезде № 1.

По информации ведомства, при пожаре никто не пострадал. Причину случившегося еще устанавливают. На место уже отправили запасной тепловоз.

В пресс-службе РЖД сообщили РБК, что компания извинилась перед пассажирами и принимает меры для введения поезда в график движения.

В июне прошлого года в Тюмени на станции Войновка произошла утечка опасного груза из вагона грузового поезда. Вещество вытекло на железнодорожные пути. Тогда вагон также пришлось отцепить. Портал 72.ru со ссылкой на прокуратуру сообщил об утечке ингибиторов — веществ, подавляющих течение физико-химических или физиологических процессов, они широко используются в пищевой промышленности.