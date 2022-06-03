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Общество ,  
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Власти Севастополя ответили на сход жителей из-за закрытого пляжа

Пляж «Ушакова балка» в Севастополе, из-за которого жители города устроили народный сход, закрыли по двум причинам: несоответствие санитарным нормам и «мероприятия» Черноморского флота, сообщили РБК в пресс-службе губернатора Севастополя.

По результатам анализов воды, сделанных в апреле, по некоторым параметрам в несколько раз превышена норма. Из предоставленных РБК пресс-службой отчетов следует, что содержание в воде энтерококков в шесть раз выше нормального значения, а кишечной палочки — в 23 раза. По той же причине закрыты «Мраморный» и городской пляжи, добавили в пресс-службе.

«Пляж «Ушакова балка» будет закрыт, пока не закончится проведение всех необходимых мероприятий. Главное в данном вопросе — безопасность для жизни севастопольцев и гостей города», — отметили в пресс-службе губернатора, добавив, что вторую причину ранее озвучил глава Севастополя Михаил Развожаев.

В конце мая губернатор указал, что сейчас проходит военная операция на Украине, а Севастополь — главная база Черноморского флота. «Ответственными силовыми ведомствами проводятся мероприятия, о которых подробно и детально я по понятным причинам говорить не могу. Как только будет возможность смягчить режим, мы мгновенно это сделаем», — заявил Развожаев.

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Фото:Rebecca Blackwell / AP

Всего в Севастополе будет официально открыто 24 пляжа. Соответствующую инфраструктуру устанавливают только на них, подчеркнули в пресс-службе губернатора.

Ранее жители Севастополя вышли с протестом против закрытия «Ушаковой балки». Это единственный пляж на Корабельной стороне города, отмечает «НТС Севастополь». По информации телеканала, на пляже собрались более 200 севастопольцев. После беседы с ними глава департамента городского хозяйства Евгений Горлов заявил, что пляж откроют в тот же день, но при этом будут предупреждать, что вода здесь неблагоприятна для купания из-за наличия бактерий.

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