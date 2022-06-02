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ЦБ сообщил о падении процентов по вкладам ниже 10% после снижения ставки

26 мая ЦБ снизил ключевую ставку до 11%. Процент по вкладам в крупнейших российских банках после этого упал до 9,85%
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Средняя ставка по рублевым вкладам в топ-10 российских банков в третьей декаде мая упала до 9,85%, сообщил Банк России. В первой и второй декаде этот показатель составлял 12,1 и 11,8% соответственно.

Средняя максимальная ставка по вкладам на срок до 90 дней снизилась до 7,32% (с 9,72% во второй декаде), на срок от 91 до 180 дней — с 11,07 до 9,21%, от 181 дня до 1 года — с 10,39 до 8,31%, свыше 1 года — с 8,33 до 8,59%.

ЦБ проводит расчеты на основе данных десяти банков, которые привлекают больше всего депозитов физлиц. Это Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Альфа-банк, Россельхозбанк, «Открытие», Райффайзенбанк, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк и Совкомбанк.

На внеплановом заседании 26 мая Центробанк снизил ключевую ставку с 14 до 11%. Понижение стало третьим за последние полтора месяца после рекордного повышения с 9,5 до 20% в феврале.

Банк России внепланово снизил ключевую ставку до 11%
Финансы
Фото:Евгений Одиноков / РИА Новости

1 июня «РБК Инвестиции» со ссылкой на данные принадлежащего Мосбирже маркетплейса «Финуслуги» писал, что ставки по вкладам в 50 крупнейших российских банках в период с 24 по 31 мая упали ниже 10% годовых. В базу расчета платформы входят вклады от 100 тыс. руб. на сроки три, шесть месяцев и год.

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ЦБ Банк России ставка по вкладам
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