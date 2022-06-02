Швейцарская Oerlikon продаст свой бизнес в России местным топ-менеджерам

Фото: oerlikon.com

Швейцарская машиностроительная компания Oerlikon, пакет акций которой принадлежит российскому предпринимателю Виктору Вексельбергу, решила продать свой бизнес «местному руководству», говорится в сообщении на ее сайте.

«Компания Oerlikon заключила соглашение с местным руководством о продаже всех своих операций в России. Бизнес будет продолжать работать самостоятельно при новых владельцах», — сказано в сообщении.

В начале марта компания «прекратила всю международную трансграничную деловую деятельность с Россией», и решение полностью прекратить работу в стране в Oerlikon назвали последним шагом. Как указали в компании, в России работают 48 сотрудников в шести офисах, объем продаж в прошлом году составил около 5 млн швейцарских франков (320 млн руб. по курсу ЦБ на 2 июня).

РБК направил запрос представителю Вексельберга.

По данным Forbes, 18,38% акций Oerlikon владеет Виктор Вексельберг, также у него есть доля в другой швейцарской компании — Sulzer (44%), он является председателем совета директоров российской компании «Ренова». В 2018-м Вексельберг, оказавшийся под санкциями США, сократил свою долю в Oerlikon — ранее она составляла 43%.

В этом году Вексельберг попал под новые ограничения со стороны Вашингтона, а также Токио, Канберры и Торонто.