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Более 10 человек пострадали в ДТП с микроавтобусом в Кемеровской области

Фото: МВД РФ
Фото: МВД РФ

На 203-м км трассы «Сибирь» в Топкинском районе Кемеровской области произошло столкновение грузовика с рейсовым микроавтобусом, сообщает ГУ МВД по Кемеровской области.

По его данным, в аварии пострадали десять человек: четырех пассажиров доставили в больницу, еще шестерым оказали помощь на месте. Представитель экстренных служб рассказал «РИА Новости» о 13 пострадавших.

ДТП произошло в 12:35 (8:35 мск) в деревни Симоново. По предварительном данным, «КамАЗ» столкнулся с рейсовым микроавтобусом Mercedes, который ехал из Новосибирска в Кемерово и следовал в попутном направлении с грузовиком. После этого автобус столкнулся со Scania, который ехал во встречном направлении. В салоне Mercedes находились 14 человек.

РБК обратился за комментарием в минздрав Кемеровской области.

В Анталье 11 российских туристов пострадали в ДТП с автобусом
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Фото:Burak Kara / Getty Images

22 мая в подмосковном округе Одинцово в ДТП попал рейсовый автобус № 1055, ехавший из Одинцово в Голицыно. Инцидент произошел около здания № 20А на Можайском шоссе. После аварии он загорелся, спасатели потушили возгорание. Во время происшествия никто не пострадал.

Теги
Кемеровская область ДТП
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