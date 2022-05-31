Минобороны сообщило о сбитом украинском Су-25 под Николаевом
Российские войска сбили украинский самолет Су-25 в районе села Кобзарцы к востоку от Николаева, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, его слова приводит пресс-служба ведомства в Telegram.
«В районе населенного пункта Кобзарцы Николаевской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», — сообщил представитель Минобороны.
По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.
Также российские средства противовоздушной обороны сбили шесть украинских беспилотных летательных аппаратов около городов Донецк и Макеевка Донецкой народной республики (ДНР) города Попасная Луганской народной республики (ЛНР), и населенных пунктов Липцы и Большие Проходы Харьковской области. Один беспилотник сбили в районе острова Змеиный.
Высокоточными ракетами воздушного базирования нанесли удары по четырем пункта управления и 13 районам дислокации украинских войск и техники.
Оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация нанесли удары по трем пунктам управления, 69 районов сосредоточения живой силы и военной техники, радиолокационной станции и двум складам боеприпасов ВСУ около городов Райгородок и Николаевка в ДНР. В результате удалось уничтожить 23 единицы украинской военной техники и вооружения.
Также артиллерия и ракетные войска нанесли удары по 38 пунктам управления, 417 районам дислокации украинских войск и военной техники и 46 огневым позициям артиллерийских и минометных батарей. Военные уничтожили 36 единиц вооружения и военной техники, в том числе украинскую батарею реактивной системы залпового огня «Ураган», батарею реактивной системы залпового огня «Град», два склада боеприпасов и один склад топлива.
Всего с начала военной спецоперации российские войска уничтожили 184 самолета, 128 вертолетов, 1070 беспилотников, 325 зенитных ракетных комплексов, 3342 танка и других боевых бронированных машин, 454 установки реактивных систем залпового огня, 1738 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3311 единиц специальной военной автомобильной техники.