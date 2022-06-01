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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны России сообщило о сбитых украинских Су-25 и Ми-8

Минобороны России сообщило о сбитых украинских штурмовике Су-25 и вертолете Ми-8
По данным Москвы, также сбиты семь украинских беспилотников, а в Харьковской области перехвачены «Смерчи» *
Фото: Минобороны РФ
Фото: Минобороны РФ

Российские средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-25 Воздушных сил Украины в районе Сергеевки Донецкой народной республики, а также один украинский вертолет Ми-8 в районе Харькова. Об этом сообщило Минобороны России.

Также были сбиты семь украинских беспилотников в районах нескольких населенных пунктов Донецкой народной республики (Горловка, Гольмовский, Ясиноватая, Варваровка), а также в районе населенных пунктов Харьковской (Малые Проходы, Новая Гнилица) и Херсонской областей (Пятихатка).

Также в Харьковской области были перехвачены две украинские ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч» — в районе Малой Камышевахи и Каменки.

По требованию Роскомнадзора РБК приводит данные о деталях военной операции на Украине на основании информации российских официальных источников.

Ракетные войска и артиллерия поразили 128 пунктов управления, 169 огневых позиций артиллерийских и минометных батарей, а также 623 района сосредоточения живой силы и военной техники украинских военных.

Минобороны России заявило о сбитых украинских самолете и вертолете
Политика

По данным ведомства, ВСУ потеряли в результате этих ударов до 200 человек, а также 24 единицы вооружения и военной техники, в том числе батарею 155-миллиметровых гаубиц М777, боевую машину БМ-21 реактивной системы залпового огня «Град» и два склада боеприпасов.

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Российская оперативно-тактическая, армейская и беспилотная авиация за сутки поразила 61 район сосредоточения живой силы и военной техники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Всего в результате ударов авиации уничтожено более 140 человек, девять танков и боевых машин пехоты, шесть артиллерийских орудий и минометов, более десятка автомобилей ВСУ различного предназначения, батарея реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град» и один зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ». Высокоточные ракеты воздушного базирования ВКС России поразили пять пунктов управления, а также 29 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ.

Всего, по данным Минобороны, с начала военной спецоперации на Украине российские военные уничтожили 185 самолетов, 129 вертолетов, 1077 беспилотных летательных аппаратов, 326 зенитных ракетных комплексов, 3363 танка и других боевых бронированных машин, 457 установок реактивных систем залпового огня, 1744 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 3329 единиц специальной военной автомобильной техники.

Украина ввела военное положение, объявила мобилизацию и разорвала дипломатические отношения с Россией.

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Теги
Наталья Демченко Наталья Демченко
Минобороны Украина «Смерч» Су-25 Вертолет Ми-8
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