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Украинские беженцы начали уезжать из Болгарии после жалоб на условия

По данным Болгарского Красного Креста, только за последние сутки границу с Румынией пересекли более 1,6 тыс. украинцев. Люди жалуются на проблемы с водой и едой, а также на холод
Фото: Hristo Rusev / Getty Images
Фото: Hristo Rusev / Getty Images

Украинские беженцы начали покидать Болгарию из-за условий жизни, сообщает телеканал БНТ.

По данным Болгарского Красного Креста, за последние 24 часа границу с Румынией пересекли более 1,6 тыс. украинцев. Отток беженцев наблюдается около десяти дней, сообщили в организации.

По информации пограничной полиции, с 16 по 22 мая через контрольно-пропускные пункты на границе с Румынией въехали 9,5 тыс. украинцев, при этом выехали из страны 13 тыс. За последнюю неделю 8 тыс. беженцев прибыли в Болгарию, а 18 тыс. уехали.

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Фото:Czarek Sokolowski / AP

Украинцы жалуются на плохие условия быта в центрах для беженцев. В частности, в городе Елхово, где разместили более 560 граждан Украины из города Бургас на Черноморском побережье Болгарии, есть проблемы с водой и едой для детей, а также там холодно, жалуются украинцы. Группа из 20 беженцев отказалась от проживания и на базе отдыха в Велико-Тырново, куда их доставили из Варны из-за непригодных условий. Их переселили в гостиницу в Горне-Оряховице.

С конца февраля в Болгарию перебрались около 300 тыс. украинцев. По словам руководителя Государственного агентства по делам беженцев Марианы Тошевой, часть из них пожаловались на условия. В частности, они были недовольны отсутствием в номерах фена, а в меню ресторанов при отелях — мяса, рассказала она.

Власти Болгарии с 1 июня уменьшили размер компенсации за размещение в болгарских отелях и на базах отдыха беженцев с Украины — с 40 левов (около €20) до 15 левов (около €7,5) в день. За эти деньги отельеры должны организовать проживание и трехразовое питание. Работать по новым правилам согласились около 500 отелей.

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Болгария украинские беженцы
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