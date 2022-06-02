Вице-мэр Ракова рассказала о новых возможностях трудоустройства в Москве

Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В Москве на базе кадрового центра «Моя работа» столичной службы занятости заработали два новых рекрутинговых агентства — компаний «КуулКлевер — Мясновъ» и «Черкизово». Общее количество подобных рекрутинг-центров в столице достигло восьми, суммарное число вакансий в них — почти 15 тыс. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы внимательно следим за ситуацией на рынке труда и постоянно расширяем возможности для трудоустройства горожан. Сейчас мы активно привлекаем работодателей-партнеров с большой потребностью в кадрах и предлагаем им открыть на базе нашего кадрового центра рекрутинговые агентства», — рассказала заммэра.

Ранее на базе столичного центра занятости были открыты рекрутинг-агентства «Московского метрополитена», «Почты России», энергетической компании «МОЭК», «Магнита», «Дикси» и Стройкомплекса Москвы. «Буквально на днях мы запустили работу еще двух рекрутинговых центров — компаний «КуулКлевер — Мясновъ» и «Черкизово». Таким образом, у нас работают уже восемь рекрутинговых агентств, а организации в сумме ищут почти 15 тыс. новых сотрудников. Мы уверены, что это поможет нам массово трудоустраивать горожан, которые потеряли работу в связи с уходом некоторых компаний с российского рынка», — сказала Ракова.

Кого ищут в «Черкизово» и «КуулКлевер — Мясновъ» В компании «Черкизово» открыты вакансии для мерчендайзеров, операторов загрузки, экспедиторов, машинистов различного профиля и электромонтеров производства.

Сеть розничной торговли и сервис доставки продуктов «КуулКлевер — Мясновъ» готов трудоустроить несколько десятков продавцов торгового зала.

Заммэра добавила, что с помощью технологии рекрутинговых центров город снимает часть затрат с работодателей и осуществляет отбор кандидатов, исходя из тех критериев, которые необходимы компаниям.

«Цифровые технологии межведомственных каналов коммуникаций позволяют службе занятости быстро получить достоверную информацию о кандидате: месте работы, квалификации, должности, перерывах в работе, заработной плате и другом. Фактически это автоматическое составление резюме. Для соискателей такая технология поиска работы также имеет очевидные плюсы. Они могут в течение одного дня получить индивидуальную карьерную консультацию, вместе со специалистом составить конкурентоспособное резюме, подобрать наиболее подходящие вакансии, пройти несколько собеседований у представителей работодателей, получить предложения о трудоустройстве и выбрать лучшее из них. И все это на площадке нашего центра», — пояснила вице-мэр.

Читайте на РБК Pro Pro Быть веганом полезно. Правда ли это Быть веганом полезно. Правда ли это Статьи Pro Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке Инструкции Pro Босс-кровосос: что больше всего раздражает россиян в их руководителях Босс-кровосос: что больше всего раздражает россиян в их руководителях Статьи Pro Как перестать бояться и полюбить инфляцию Как перестать бояться и полюбить инфляцию Статьи Pro «Дефект» евродоллара: как товарный кризис изменит позиции мировой валюты «Дефект» евродоллара: как товарный кризис изменит позиции мировой валюты Статьи Pro Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Как акции стоимости спасают инвесторов при падении рынка Статьи Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro 5 фатальных ошибок при найме менеджера по продажам 5 фатальных ошибок при найме менеджера по продажам Инструкции

В апреле мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу поддержки работников, которые находятся под риском увольнения. Речь идет об организации временных и общественных работ, профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, а также адаптации сотрудников к новому рабочему месту. Работодатели, участвующие в программе, могут рассчитывать на субсидии и компенсацию соответствующих затрат. Меры приняты для сохранения устойчивости на столичном рынке труда в условиях санкций, объясняют столичные власти.