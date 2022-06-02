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Вице-мэр Ракова рассказала о новых возможностях трудоустройства в Москве

Анастасия Ракова
Анастасия Ракова (Фото: пресс-служба Комплекса соцразвития Москвы)

В Москве на базе кадрового центра «Моя работа» столичной службы занятости заработали два новых рекрутинговых агентства — компаний «КуулКлевер — Мясновъ» и «Черкизово». Общее количество подобных рекрутинг-центров в столице достигло восьми, суммарное число вакансий в них — почти 15 тыс. Об этом сообщила вице-мэр Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Мы внимательно следим за ситуацией на рынке труда и постоянно расширяем возможности для трудоустройства горожан. Сейчас мы активно привлекаем работодателей-партнеров с большой потребностью в кадрах и предлагаем им открыть на базе нашего кадрового центра рекрутинговые агентства», — рассказала заммэра.

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Ранее на базе столичного центра занятости были открыты рекрутинг-агентства «Московского метрополитена», «Почты России», энергетической компании «МОЭК», «Магнита», «Дикси» и Стройкомплекса Москвы. «Буквально на днях мы запустили работу еще двух рекрутинговых центров — компаний «КуулКлевер — Мясновъ» и «Черкизово». Таким образом, у нас работают уже восемь рекрутинговых агентств, а организации в сумме ищут почти 15 тыс. новых сотрудников. Мы уверены, что это поможет нам массово трудоустраивать горожан, которые потеряли работу в связи с уходом некоторых компаний с российского рынка», — сказала Ракова.

Кого ищут в «Черкизово» и «КуулКлевер — Мясновъ»

  • В компании «Черкизово» открыты вакансии для мерчендайзеров, операторов загрузки, экспедиторов, машинистов различного профиля и электромонтеров производства.
  • Сеть розничной торговли и сервис доставки продуктов «КуулКлевер — Мясновъ» готов трудоустроить несколько десятков продавцов торгового зала.

Заммэра добавила, что с помощью технологии рекрутинговых центров город снимает часть затрат с работодателей и осуществляет отбор кандидатов, исходя из тех критериев, которые необходимы компаниям.

«Цифровые технологии межведомственных каналов коммуникаций позволяют службе занятости быстро получить достоверную информацию о кандидате: месте работы, квалификации, должности, перерывах в работе, заработной плате и другом. Фактически это автоматическое составление резюме. Для соискателей такая технология поиска работы также имеет очевидные плюсы. Они могут в течение одного дня получить индивидуальную карьерную консультацию, вместе со специалистом составить конкурентоспособное резюме, подобрать наиболее подходящие вакансии, пройти несколько собеседований у представителей работодателей, получить предложения о трудоустройстве и выбрать лучшее из них. И все это на площадке нашего центра», — пояснила вице-мэр.

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Служба занятости Москвы открыла рекрутинг-центры «Почты России» и МОЭК
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Фото:Артем Геодакян / ТАСС

В апреле мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу поддержки работников, которые находятся под риском увольнения. Речь идет об организации временных и общественных работ, профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании работников промышленных предприятий, находящихся под риском увольнения, а также адаптации сотрудников к новому рабочему месту. Работодатели, участвующие в программе, могут рассчитывать на субсидии и компенсацию соответствующих затрат. Меры приняты для сохранения устойчивости на столичном рынке труда в условиях санкций, объясняют столичные власти.

Теги
Москва занятость рынок труда вакансии трудоустройство центр занятости населения Анастасия Ракова
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