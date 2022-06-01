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В Сочи открыли памятник Доктору Лизе

Фото:Екатерина Лызлова / РИА Новости Подопечный Елизаветы Глинки (Доктор Лиза) 19-летний Сергей Апресян Глава города Сочи Алексей Копайгородский Президент международного проекта &quot;Память народов: во имя мира&quot; Оксана Бондарева, заместитель главы Сочи Елена Канюк, глава города Сочи Алексей Копайгородский, депутат Городского собрания Сочи Константин Офлиди и Сергей Апресян с матерью (справа налево) Фото:Екатерина Лызлова / РИА Новости

В центре Адлера в Сочи прошло торжественное открытие памятника Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза, погибшей в авиакатастрофе в 2016 году, сообщает пресс-служба администрации города.

«В День защиты детей по инициативе главы города Алексея Копайгородского в центре Адлера, на набережной реки Мзымта, недалеко от памятника погибшим в авиакатастрофе над Черным морем, прошло торжественное открытие бюста Елизаветы Глинки», — говорится в сообщении.

Елизавета Глинка — врач-реаниматолог, основатель фонда «Справедливое сердце», который теперь носит ее имя. Она неоднократно доставляла в Сирию лекарства и оказывала там медицинскую помощь гражданскому населению. Глинка также ездила на Донбасс и привозила в Москву детей, которые нуждались в лечении. С марта 2014 года она была на востоке Украины около 20 раз.

Елизавета Глинка погибла 25 декабря при крушении самолета Минобороны Ту-154 над Черным морем. Он разбился после вылета из аэропорта Адлер. Доктор Лиза летела в Сирию, чтобы доставить гуманитарный груз фонда «Справедливая помощь» для госпиталя Тишрин в провинции Дамаск. Вместе с ней на борту находились 92 человека, в числе которых были журналисты, военнослужащие и артисты ансамбля им. Александрова. В конце мая 2017 года российское оборонное ведомство заявило, что причиной крушения Ту-154 стало нарушение пространственной ориентировки командира самолета.

Доктора Лизу 16 января 2017 года похоронили на Новодевичьем кладбище. В феврале российский Красный Крест посмертно наградил ее «Золотым сердцем» за «утверждение идеалов гуманизма и милосердия». 

В марте прошлого года памятники Доктору Лизе открыли в подмосковном Красногорске и в Евпатории в Крыму. На полуострове памятник Глинке установили на территории Евпаторийского военного детского клинического санатория Минобороны России, который также носит ее имя.

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