В Сочи открыли памятник Доктору Лизе

В центре Адлера в Сочи прошло торжественное открытие памятника Елизавете Глинке, известной как Доктор Лиза, погибшей в авиакатастрофе в 2016 году, сообщает пресс-служба администрации города.

«В День защиты детей по инициативе главы города Алексея Копайгородского в центре Адлера, на набережной реки Мзымта, недалеко от памятника погибшим в авиакатастрофе над Черным морем, прошло торжественное открытие бюста Елизаветы Глинки», — говорится в сообщении.

Елизавета Глинка — врач-реаниматолог, основатель фонда «Справедливое сердце», который теперь носит ее имя. Она неоднократно доставляла в Сирию лекарства и оказывала там медицинскую помощь гражданскому населению. Глинка также ездила на Донбасс и привозила в Москву детей, которые нуждались в лечении. С марта 2014 года она была на востоке Украины около 20 раз.

Елизавета Глинка погибла 25 декабря при крушении самолета Минобороны Ту-154 над Черным морем. Он разбился после вылета из аэропорта Адлер. Доктор Лиза летела в Сирию, чтобы доставить гуманитарный груз фонда «Справедливая помощь» для госпиталя Тишрин в провинции Дамаск. Вместе с ней на борту находились 92 человека, в числе которых были журналисты, военнослужащие и артисты ансамбля им. Александрова. В конце мая 2017 года российское оборонное ведомство заявило, что причиной крушения Ту-154 стало нарушение пространственной ориентировки командира самолета.

Доктора Лизу 16 января 2017 года похоронили на Новодевичьем кладбище. В феврале российский Красный Крест посмертно наградил ее «Золотым сердцем» за «утверждение идеалов гуманизма и милосердия».

В марте прошлого года памятники Доктору Лизе открыли в подмосковном Красногорске и в Евпатории в Крыму. На полуострове памятник Глинке установили на территории Евпаторийского военного детского клинического санатория Минобороны России, который также носит ее имя.