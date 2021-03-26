В Крыму открыли памятник Доктору Лизе

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В Крыму, в городе Евпатория, возле санатория открыли памятник филантропу и доктору Елизавете Глинке, погибшей в авиакатастрофе под Сочи в 2016 году, сообщает ТАСС.

Как рассказал собеседник агентства, памятник установили на территории Евпаторийского военного детского клинического санатория Минобороны России, который также носит имя Доктора Лизы.

«Памятник открыт, это бюст, изготовленный в рамках проекта «Аллея российской славы», — заявил начальник санатория Юрий Пономаренко.

Местное издание «Крыминформ» сообщало, что изготовлением бюста занимался скульптор Михаил Сердюков. Памятник санаторию подарили.