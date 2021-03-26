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В Крыму открыли памятник Доктору Лизе

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В Крыму, в городе Евпатория, возле санатория открыли памятник филантропу и доктору Елизавете Глинке, погибшей в авиакатастрофе под Сочи в 2016 году, сообщает ТАСС.

Как рассказал собеседник агентства, памятник установили на территории Евпаторийского военного детского клинического санатория Минобороны России, который также носит имя Доктора Лизы.

«Памятник открыт, это бюст, изготовленный в рамках проекта «Аллея российской славы», — заявил начальник санатория Юрий Пономаренко.

Местное издание «Крыминформ» сообщало, что изготовлением бюста занимался скульптор Михаил Сердюков. Памятник санаторию подарили.

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Фото:Георгий Кардава

Ранее в подмосковном Красногорске также был открыт мемориал Глинке. Он расположен у центра «Созвездие», где проходят реабилитацию дети, пострадавшие во время боевых действий в Донбассе.

Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, являлась основателем благотворительной организации «Справедливая помощь», которая оказывала врачебную и материальную помощь онкологическим больным. С начала конфликта на востоке Украины Глинка оказывала помощь пострадавшим в ходе боевых действий, а также помогала вывезти детей из Донбасса.

Она погибла 26 декабря 2016 года в результате крушения самолета Минобороны. Тогда Глинка летела в Сирию с очередной гуманитарной миссией, всего в самолете находились 92 человека. В конце мая 2017 года российское оборонное ведомство заявило, что причиной крушения Ту-154 стало нарушение пространственной ориентировки командира воздушного судна.

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