В Красногорске открыли памятник Доктору Лизе

В городе Красногорске Московской области открыли памятник доктору Елизавете Глинке, погибшей в авиакатастрофе под Сочи в 2016 году, передает корреспондент РБК.

Памятник открыт у центра «Созвездие», где проходят реабилитацию дети, пострадавшие во время боевых действий в Донбассе. Автор скульптуры — народный художник России Салават Щербаков, создатель таких работ, как памятники Петру Столыпину и Александру I в Москве.

Памятник изображает Глинку во врачебном халате и с улыбкой на лице. На нем выгравированы цитаты Глинки: «Иногда в семьях с больными я вижу столько любви...», на другой стороне — «Мы никогда не уверены, что вернемся назад...»

Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, была филантропом, общественным деятелем и правозащитником. В 2007 году она основала благотворительную организацию «Справедливая помощь», которая оказывала врачебную и материальную помощь онкологическим больным. С начала конфликта на востоке Украины Глинка оказывала помощь пострадавшим в ходе боевых действий, а также помогала вывезти детей из Донбасса.