В России на 10% снизилось суточное число госпитализаций с COVID

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В России за прошедшие сутки госпитализировали 2 281 человек с коронавирусом, что на 10,1% меньше по сравнению с 31 мая, сообщил оперативный штаб. Зафиксировали в стране 4151 новый случай заражения.

31 мая в России госпитализировали 2536 человек, а выявили 3 526 новых случаев COVID-19.

За прошедшие сутки выздоровели 5628 пациентов. Это на 2,6% больше, чем днем ранее (5 486 человек). При этом новых заболевших — 4151 человек. Наибольшее число заболевших в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области — 367, 294 и 208 человек соответственно.

При этом 29 мая сообщалось, что количество госпитализаций за сутки упало вдвое. Тогда с коронавирусом госпитализировали 1001 человека.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России переболели 18 335 514 человек. Умерли при этом 379 200 человек.

В конце апреля министр здравоохранения Михаил Мурашко предупреждал о том, что после снижения темпов заболеваемости Россия может столкнуться с новой волной COVID-19 в июне.