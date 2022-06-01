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СК предложил поменять порядок регистрации в соцсетях

По мнению ведомства, действующий порядок идентификации в соцсетях не всегда позволяет эффективно реагировать на запрещенный контент. В Совфеде ранее предложили регистрировать пользователей по номеру телефона
Фото: Михаил Метцель / ТАСС
Фото: Михаил Метцель / ТАСС

Следственный комитет предлагает разработать новый порядок регистрации в социальных сетях, заявила «РИА Новости» зампредседателя СК Елена Леоненко.

По ее мнению, существующая система идентификации пользователей не всегда позволяет эффективно реагировать на запрещенный контент и принимать «своевременные и эффективные превентивные меры реагирования» против тех, кто распространяет его.

«Поэтому мы считаем, что данный вопрос требует обсуждения и новых подходов», — сказала Леоненко, но не уточнила, в чем они будут заключаться.

Депутат назвал «пугалкой» сообщения о регистрации в соцсетях по паспорту
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Фото:Владимир Федоренко / РИА Новости

В марте прошлого года «Коммерсантъ» со ссылкой на проект приказа Роскомнадзора о работе единой информационной системы (ЕИС) сообщил, что ведомство намерено запрашивать у новых пользователей социальных сетей и мессенджеров номер паспорта, адрес проживания, телефон и электронную почту.

В РКН это не подтвердили, указав, что ЕИС является добровольной для использования. Ведомство напомнило, что в декабре 2020 года в России приняли закон, устанавливающий обязанность операторов получать согласия граждан на распространение их персональных данных в интернете.

В апреле зампред совета по развитию цифровой экономики при верхней палате Ирина Рукавишникова предложила сделать обязательной идентификацию пользователей по номеру телефона в работающих на территории России соцсетях и сервисах электронной почты. По ее мнению, это необходимо для борьбы с фейками и поможет избавиться от «граничащей с безнаказанностью анонимностью» в Сети.

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