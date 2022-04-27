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В Совфеде предложили ввести регистрацию в соцсетях по номеру телефона

В Совфеде отметили, что закон необходим для борьбы с фейками и поможет избавиться от «граничащей с безнаказанностью анонимностью» в Сети
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

В Совете Федерации предложили сделать обязательной идентификацию пользователей по номеру телефона в работающих на территории России соцсетях и сервисах электронной почты, сообщила «РИА Новости» зампред совета по развитию цифровой экономики при верхней палате Ирина Рукавишникова.

Рассмотреть вопрос о внесении соответствующих изменений в законодательство предложено правительству, отметила она. Такая мера поможет избавиться от «граничащей с безнаказанностью анонимностью» в Сети, считает Рукавишникова.

«Механизмы борьбы с фейковой информацией, размещаемой в средствах массовой информации, в интернете, в Telegram-каналах, в других интернет-источниках, сегодня очень актуальны. Федеральным собранием и правительством уделяется повышенное внимание разработке законодательных механизмов противодействия фейкам», — подчеркнула сенатор.

По ее словам, если у верифицированного аккаунта будет определенная отметка, к нему можно будет относиться как к достоверному источнику информации. «И, естественно, очень важно при любых вариантах устранения анонимности в интернете не забывать о неукоснительном соблюдении всех требований законодательства о персональных данных», — добавила Рукавишникова.

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Фото:Олег Яковлев / РБК

С начала военной операции на Украине российские власти приняли уже несколько законов о противодействии фейкам. В частности, 4 марта президент Владимир Путин подписал закон об уголовной ответственности за фейки о действиях Вооруженных сил России. За распространение фейков грозит штраф до 5 млн руб. или лишение свободы сроком вплоть до 15 лет. Также ответственность предусмотрена за дискредитацию ВС и призывы к антироссийским санкциям. Позднее вышло дополнение к этому закону — о наказаниях за фейки о госорганах за рубежом.

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В марте прошлого года Роскомнадзор предложил запрашивать паспортные данные у пользователей при идентификации в социальных сетях через его Единую информационную систему. Это один из вариантов идентификации пользователя наряду с собственными системами операторов соцсетей. Паспортные данные нужны для подтверждения согласия на обработку персональных данных, без которого регистрация невозможна.

Роскомнадзор подготовил приказ в рамках частично вступивших в силу поправок к закону о персональных данных. По этим поправкам пользователи должны давать согласие и выбрать, какие именно данные оператор может обрабатывать и публично использовать. Такое согласие оператор может получить сам или через ЕИС. При выборе оператором ЕИС данные пользователей, которые они укажут, будут сверять через портал «Госуслуги».

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Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева, Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Совет Федерации идентификация социальные сети
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в ИК «Фридом Финанс»

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