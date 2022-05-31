На станкостроительном заводе в Барнауле анонсировали сокращения

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Режим неполной рабочей недели введен для более 500 сотрудников холдинговой компании «Барнаульский станкостроительный завод», работодатель заявил о намерении провести сокращения. Об этом, как передает ТАСС, сообщила замначальника управления Алтайского края по труду и занятости населения Елена Чувашова.

«На сегодня мы имеем информацию по введению режима неполной рабочей недели до 31 мая для 509 работников предприятий, которые находятся под управлением холдинговой компании «Барнаульский станкостроительный завод». Да, мы знаем о намерении работодателя о сокращении», — сказала Чувашова.

По словам Чувашовой, сейчас работодатель составляет список сотрудников, которые попадут под сокращения. При этом она отметила, что промышленные предприятия испытывают кадровый голод и готовы принять на работу попавших под сокращение. «Более 5 тыс. вакансий наши промпредприятия сейчас предлагают. На работу готовы принять «Сибэнергомаш», «Трансмаш», Вагоноремонтный завод, «Ротор», — сказала Чувашова.

Позже информацию о сокращении ТАСС подтвердили в министерстве промышленности Алтайского края. Однако в ведомстве не назвали число сотрудников, которые могут покинуть предприятие.

В конце марта министр труда и социальной защиты Антон Котяков обещал, что массовых сокращений на российских предприятиях не будет. Работодатели уведомили Минтруд о планах сократить примерно 50 тыс. сотрудников, сообщил министр. Всего по найму в стране работают около 55 млн граждан.