На станкостроительном заводе в Барнауле анонсировали сокращения

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 1 июня
EUR ЦБ: 62,74 (-1,98) Инвестиции, 16:04
Курс доллара на 1 июня
USD ЦБ: 61,61 (-1,49) Инвестиции, 16:04
В Москве задержали Сергея Митрохина Политика, 19:51
Военная операция на Украине. Главное Политика, 19:51
Драги заявил, что крупные страны ЕС против статуса кандидата для Украины Политика, 19:32
Премьер Польши выступил за запрет третьим странам покупать нефть у России Политика, 19:26
Матыцин отреагировал на отстранение Позднякова от должности главы EFC Спорт, 19:26
Ассоциация брокеров назвала «осторожными» перспективы разблокировки акций Инвестиции, 19:19
В Киеве заявили об аресте счетов и заправок «Татнефти» Политика, 19:17
Роскомнадзор потребовал удалить Tor Browser из магазина Google Play Технологии и медиа, 19:14
Страховщики в мае зафиксировали рост выплат по ОСАГО Авто, 19:11
Где купить и продать актив: все о финансовых рынках Инвестиции, 19:02
Шесть минусов спонтанных поездок по работе: о чем должен знать бизнес РБК и Trivio, 19:02
Кто такой интроверт и какой род занятий ему подойдет Социальная экономика, 19:00
«Динамо» в ролике о штабе Шварца назвало Россию родиной украинца Воронина Спорт, 18:55
ЦБ допустил стагнацию цен на рынке жилья в России Недвижимость, 18:45
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Бизнес ,  
0 

На станкостроительном заводе в Барнауле анонсировали сокращения

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Режим неполной рабочей недели введен для более 500 сотрудников холдинговой компании «Барнаульский станкостроительный завод», работодатель заявил о намерении провести сокращения. Об этом, как передает ТАСС, сообщила замначальника управления Алтайского края по труду и занятости населения Елена Чувашова.

«На сегодня мы имеем информацию по введению режима неполной рабочей недели до 31 мая для 509 работников предприятий, которые находятся под управлением холдинговой компании «Барнаульский станкостроительный завод». Да, мы знаем о намерении работодателя о сокращении», — сказала Чувашова.

«Коммерсантъ» узнал о сокращении Volvo и Jaguar Land Rover штата в России
Бизнес
Фото:Gerald Matzka / ZB / Global Look Press

По словам Чувашовой, сейчас работодатель составляет список сотрудников, которые попадут под сокращения. При этом она отметила, что промышленные предприятия испытывают кадровый голод и готовы принять на работу попавших под сокращение. «Более 5 тыс. вакансий наши промпредприятия сейчас предлагают. На работу готовы принять «Сибэнергомаш», «Трансмаш», Вагоноремонтный завод, «Ротор», — сказала Чувашова.

Позже информацию о сокращении ТАСС подтвердили в министерстве промышленности Алтайского края. Однако в ведомстве не назвали число сотрудников, которые могут покинуть предприятие.

В конце марта министр труда и социальной защиты Антон Котяков обещал, что массовых сокращений на российских предприятиях не будет. Работодатели уведомили Минтруд о планах сократить примерно 50 тыс. сотрудников, сообщил министр. Всего по найму в стране работают около 55 млн граждан.

Теги
сокращение персонала Алтайский край Барнаул
Материалы по теме
Эксперты назвали сферы с наибольшим сокращением вакансий с конца февраля
Экономика
«Коммерсантъ» узнал о сокращении Volvo и Jaguar Land Rover штата в России
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter