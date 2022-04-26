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Бизнес ,  
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«Коммерсант» узнал о сокращении Volvo и Jaguar Land Rover штата в России

По данным одного из источников, компании сокращают 80% штата, не включая административный. Источник газеты сообщает, что Volvo продолжит обеспечивать сервис своих машин, насчет Jaguar Land Rover такой ясности нет

Компании Volvo Cars и Jaguar Land Rover сокращают число своих российских сотрудников, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

По данным одного из них, Jaguar Land Rover оставляет только сотрудников, которые будут координировать административные взаимодействия на этапе закрытия юрлица. При этом неясно, продолжит ли компания поддерживать сервисное обслуживание своих автомобилей.

Еще один собеседник газеты утверждает, что обе компании сокращают 80% персонала, за исключением административного.

Как говорит источник среди дилеров, Volvo будет обеспечивать сервис своих машин и признавать гарантийные обязательства. Кроме того, по его данным, компания оставляет возможность доступа дилеров к системам диагностики автомобилей.

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Volvo и Jaguar Land Rover остановили поставки своих автомобилей в Россию 1 марта. Одновременно такое же решение приняли General Motors, Volkswagen и Daimler Truck.

Как пишет «Коммерсант», из-за введенных западных санкций сервис автомобилей иностранных марок затруднен. Источники сообщают, что европейские таможни не выпускают запчасти из-за того, что санкционные ограничения можно трактовать широко. В таких условиях дистрибьюторы готовы оплачивать дилерам оригинальные запчасти, ввезенные ими в рамках параллельного импорта, утверждают они. Если дистрибьюторы не будут исполнять гарантийные обязательства перед покупателями, им грозит банкротство, поясняет один из источников.

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19 апреля «Коммерсант» со ссылкой на источники писал, что General Motors увольняет сотрудников российского офиса. Кроме того, дилерам разослали сообщения о прекращении поставок автомобилей и запчастей. Позже компания подтвердила, что «покидает российский рынок», писала газета.

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Теги
Мария Лисицына Мария Лисицына
Volvo Jaguar Land Rover санкции
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