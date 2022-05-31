Аксенов предложил снять ограничения на ввоз автомобилей с Украины

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Власти Крыма намерены снять ограничения при ввозе личных автомобилей, которые зарегистрированы на территории Украины. Об этом заявил глава Крыма Сергей Аксенов в своем Telegram-канале.

«В ближайшее время на правительственной комиссии, по согласованию с заместителем председателя правительства Маратом Шакирзяновичем Хуснуллиным, будет рассмотрено предложение о снятии ограничений при ввозе в республику транспортных средств для личного использования, зарегистрированных на территории Украины», — написал он.

Также Аксенов рассказал, что пункты пропуска из Херсонской области в Крым будут расширены с помощью введения дополнительных полос для движения.

«Принято решение о расширении пограничных пунктов пропуска в Крым, будут выделены дополнительные полосы для движения транспорта. <...> Больше всего времени занимают мероприятия, связанные с безопасностью. Избежать этого пока невозможно, поэтому тем, кто въезжает в Крым из Херсонской области, надо набраться терпения», — написал он.

«Принятые меры будут способствовать сокращению времени ожидания и созданию более комфортных для людей условий прохождения границы», — заключил Аксенов.

Херсонская область находится под контролем российских военных с середины марта. Там сформировали военно-гражданскую администрацию, ввели в оборот рубль и запустили вещание российских телеканалов. По словам назначенного замглавы администрации области Кирилла Стремоусова, «к следующему году» будет рассмотрен вопрос о присоединении региона к России.