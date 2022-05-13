Вильфанд заявил о «новой жизни» после аномального похолодания c 16 мая

В понедельник, 16 мая, жителей столицы ожидает похолодание до 10-13 градусов тепла в дневное время, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Cиноптик отметил, что такая температура на 3-4 градуса ниже климатической нормы. «С понедельника, как говорится, начинается новая жизнь. Будет понижение температуры до 13-14 градусов днем, а во вторник — уже до 10-12 градусов. Такой температурный фон на 3-4 градуса ниже нормы», — рассказал он.

По словам Вильфанда, Москва окажется в этот период в тылу циклона, потому погода будет дождливая, а атмосферное давление — на 8-10 мм ртутного столба ниже нормы.

Метеоролог ранее дал прогноз, что климатическое лет в Москве наступит в конце мая. «По прогнозам, жаркая погода ожидается в конце текущего месяца, когда начнется климатическое лето и среднесуточная температура постоянно будет превышать показатель плюс 15 градусов», — сообщил синоптик.