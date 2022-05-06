Блогер Некоглай на Porsche попал в ДТП в центре Москвы

Блогер Некоглай (Николай Лебедев) попал в аварию в центре Москвы. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, он ехал на Porsche Panamera на зеленый свет светофора и в него врезался другой автомобиль. Стример и его пассажир боец ММА Асхаб Магомедов получили травмы головы.

В департаменте транспорта Москвы уточнили, что на Тверском путепроводе (около метро «Белорусская») столкнулись три автомобиля. Движение учатке дороги не затруднено.

Как сообщает Telegram-канал 112, в результате ДТП погиб 31-летний Олег Шипаев. Он за рулем каршерингового автомобиля проехал на красный сигнал светофора и врезался в Porsche, после чего машина стримера отлетела в грузовик.

25 апреля автомобиль Lamborghini Huracan сбил в центре Москвы на Пресненской набережной девушку на электросамокате. ТАСС и телеканал РЕН ТВ сообщили, что за рулем машины находился Эдгар Эвоян — сын вице-президента строительной компании «Ташир». Было возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), максимальное строгое наказание по которой составляет до двух лет лишения свободы.