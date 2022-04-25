Lamborghini с сыном вице-президента «Ташира» сбила девушку на самокате

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииКрипто
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Крипто
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 апреля
EUR ЦБ: 80,02 (-1,2) Инвестиции, 22 апр, 19:04
Курс доллара на 23 апреля
USD ЦБ: 73,51 (-1,49) Инвестиции, 22 апр, 19:04
В Южной Корее задержали морпеха, пытавшегося попасть на Украину Общество, 22:36
Белгородский губернатор сообщил о двух пострадавших при обстреле села Политика, 22:27
Путин поручил выделить субсидии закрытым из-за спецоперации аэропортам Экономика, 22:21
Власти Узбекистана сообщили о притоке ИТ-специалистов из России Бизнес, 22:14
Премьер Польши сообщил о передаче танков Украине Политика, 22:06
Маск купил Twitter за $44 млрд Технологии и медиа, 21:57
Роскомнадзор сообщил, что «Википедия» подпадает под закон о «приземлении» Технологии и медиа, 21:47
В Ереване прошли акции протеста оппозиции против Пашиняна Политика, 21:44
Как покупателю отличать вредную еду от полезной: маркировки и этикетки Партнерский проект, 21:41
На Мосбирже ряд компаний с зарубежной пропиской подешевели на 10% и более Инвестиции, 21:40
Премия «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» назвала лауреатов 2022 года Стиль, 21:11
Белова и Якобашвили покинули совет директоров АФК «Система» Бизнес, 21:08
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 20:59
В ООН назвали темы переговоров Гутерриша с Путиным и Зеленским Политика, 20:57
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Общество ,  
0 

Lamborghini с сыном вице-президента «Ташира» сбила девушку на самокате

В Москве Lamborghini сбила девушку на электросамокате. ТАСС сообщил, что за рулем находился сын вице-президента строительной компании «Ташир» Эдгар Эвоян. В компании РБК заявили, что этот молодой человек не имеет к ней отношения
Фото: Никита Попов / РБК
Фото: Никита Попов / РБК

Автомобиль Lamborghini Huracan сбил в центре Москвы на Пресненской набережной девушку на электросамокате. Агентство ТАСС и телеканал РЕН ТВ сообщили, что за рулем машины находился Эдгар Эвоян — сын вице-президента строительной компании «Ташир».

В пресс-службе столичного Главного управления МВД России сообщили, что ДТП произошло в 00:25 мск 24 апреля. «Гражданин 1993 года рождения на иномарке на Пресненской набережной совершил наезд на девушку 2003 года рождения, которая на электросамокате на регулируемом пешеходном переходе пересекала дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая госпитализирована», — сообщили в пресс-службе, не называя имени водителя.

В Симферополе депутат Госсовета Крыма насмерть сбил пенсионерку
Общество
Игорь Буданов

Возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), максимальное строгое наказание по которой составляет до двух лет лишения свободы.

Со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС сообщил, что за рулем иномарки «находился сын вице-президента строительной компании «Ташир» Артака Эвояна Эдгар». По словам источника, Эвоян задержан, а пострадавшая находится в Боткинской больнице с рваными ранами, ушибами и переломами. «Причиненные травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью», — приводит агентство слова источника.

РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждает телеканал, «запечатлен сын вице-президента группы компаний «Ташир», который сбегает после ДТП на Пресненской набережной». На 15-секундной записи видна проезжая часть улицы с разметкой, прохожие и пробегающий по дороге мужчина, рассмотреть лицо и, соответственно, определить личность которого невозможно. Мужчина одет в темные брюки и светлую рубашку, в руках он держит пиджак или куртку. Место ДТП на видео не показано.

«По нашим данным, сын совладельца «Ташира» наехал на 19-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть на электросамокате после того, как загорелся зеленый сигнал светофора. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами. У нее диагностировали множество переломов», — сообщается на сайте телеканала.

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Michael Buckner / Getty Images Брендинг под копирку: зачем компании выпускают продукты-клоны
Статьи
Pro
Эпоха открытий: как планировать спрос и закупки в условиях неизвестности
Инструкции
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК Зачем власти собираются лишить иностранные ценные бумаги налоговых льгот
Статьи
Pro
Фото: Scott Barbour / Getty Images Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться
Инструкции
Pro
Зарубежные компании отказываются выполнять обязательства. Что делать
Инструкции
Pro
Как разработка хирургических инструментов сделала иммигранта миллиардером
Статьи
Pro
Фото: Bill Pugliano / Getty Images «Зомби-предприятия надо закрыть»: как промышленность реагирует на санкции
Исследования
Pro
Фото: Aleksandar Pasaric / Pexels Почему России трудно больше продавать в Китае
Статьи

В группе компаний «Ташир» РБК заявили, что не могут дать комментарий относительно произошедшего. «Этот молодой человек не имеет отношения к «Ташир», поэтому пресс-служба группы не может дать комментарии по этой теме», — сказали в пресс-службе.

Спортивный автомобиль Lamborghini Huracan был представлен весной 2014 года, с тех пор выпускается шесть модификаций модели, в том числе для езды по спортивным трекам. Производитель сообщает, что на машины устанавливают 5,2-литровый десятицилиндровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 610 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды, его максимальная скорость — 330 км/ч.

Группа «Ташир» называет себя крупнейшей российской диверсифицированной промышленно-строительной группой, в которую входят порядка 200 компаний и предприятий, действующих в различных отраслях экономики России. Компания основана в 1999 году, с тех пор она наращивает активы на рынке российского строительства и девелопмента, а также масштабирует бизнес в других отраслях: финансовой, энергетической, в сферах промышленности, ретейла и ресторанного бизнеса, индустрии развлечений и других. Группа входит в список сотни крупнейших частных компаний России.

В ноябре 2021 года в ДТП в центре Москвы попал автоблогер Саид Губденский, тогда в ДТП погибли два человека. По данным столичной Госавтоинспекции, 20 ноября автомобиль BMW, на котором блогер ехал в сторону Московской области, выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами Mercedes и Volvo. Медики доставили в больницу президента федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заура Ибрагимова, позднее он скончался.

Материалы к статье
Авторы
Теги
Денис Ворошилов Денис Ворошилов
«Ташир» вице-президент сын ДТП электросамокат Lamborghini
Откройте брокерский счет
в ИК «Фридом Финанс»

Аналитика от профессионалов

Надежная инфраструктура

Актуальные инвестиционные идеи
Подробнее
Реклама
Материалы по теме
В Томской области пьяный полицейский насмерть сбил двух 16-летних девушек
Общество
На Кубе в результате ДТП с автобусом пострадали более 50 человек
Общество
В Москве автозак с задержанными попал в ДТП и перевернулся
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter