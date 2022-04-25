Lamborghini с сыном вице-президента «Ташира» сбила девушку на самокате

В Москве Lamborghini сбила девушку на электросамокате. ТАСС сообщил, что за рулем находился сын вице-президента строительной компании «Ташир» Эдгар Эвоян. В компании РБК заявили, что этот молодой человек не имеет к ней отношения

Фото: Никита Попов / РБК

Автомобиль Lamborghini Huracan сбил в центре Москвы на Пресненской набережной девушку на электросамокате. Агентство ТАСС и телеканал РЕН ТВ сообщили, что за рулем машины находился Эдгар Эвоян — сын вице-президента строительной компании «Ташир».

В пресс-службе столичного Главного управления МВД России сообщили, что ДТП произошло в 00:25 мск 24 апреля. «Гражданин 1993 года рождения на иномарке на Пресненской набережной совершил наезд на девушку 2003 года рождения, которая на электросамокате на регулируемом пешеходном переходе пересекала дорогу на разрешающий сигнал светофора. Пострадавшая госпитализирована», — сообщили в пресс-службе, не называя имени водителя.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1. ст. 264 УК (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), максимальное строгое наказание по которой составляет до двух лет лишения свободы.

Со ссылкой на источник в правоохранительных органах ТАСС сообщил, что за рулем иномарки «находился сын вице-президента строительной компании «Ташир» Артака Эвояна Эдгар». По словам источника, Эвоян задержан, а пострадавшая находится в Боткинской больнице с рваными ранами, ушибами и переломами. «Причиненные травмы квалифицируются как тяжкий вред здоровью», — приводит агентство слова источника.

РЕН ТВ опубликовал видеозапись, на которой, как утверждает телеканал, «запечатлен сын вице-президента группы компаний «Ташир», который сбегает после ДТП на Пресненской набережной». На 15-секундной записи видна проезжая часть улицы с разметкой, прохожие и пробегающий по дороге мужчина, рассмотреть лицо и, соответственно, определить личность которого невозможно. Мужчина одет в темные брюки и светлую рубашку, в руках он держит пиджак или куртку. Место ДТП на видео не показано.

«По нашим данным, сын совладельца «Ташира» наехал на 19-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть на электросамокате после того, как загорелся зеленый сигнал светофора. Пострадавшую госпитализировали с тяжелыми травмами. У нее диагностировали множество переломов», — сообщается на сайте телеканала.

Читайте на РБК Pro Pro Брендинг под копирку: зачем компании выпускают продукты-клоны Брендинг под копирку: зачем компании выпускают продукты-клоны Статьи Pro Эпоха открытий: как планировать спрос и закупки в условиях неизвестности Эпоха открытий: как планировать спрос и закупки в условиях неизвестности Инструкции Pro Зачем власти собираются лишить иностранные ценные бумаги налоговых льгот Зачем власти собираются лишить иностранные ценные бумаги налоговых льгот Статьи Pro Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться Предвестники увольнения: как понять, что с вами готовы попрощаться Инструкции Pro Зарубежные компании отказываются выполнять обязательства. Что делать Зарубежные компании отказываются выполнять обязательства. Что делать Инструкции Pro Как разработка хирургических инструментов сделала иммигранта миллиардером Как разработка хирургических инструментов сделала иммигранта миллиардером Статьи Pro «Зомби-предприятия надо закрыть»: как промышленность реагирует на санкции «Зомби-предприятия надо закрыть»: как промышленность реагирует на санкции Исследования Pro Почему России трудно больше продавать в Китае Почему России трудно больше продавать в Китае Статьи

В группе компаний «Ташир» РБК заявили, что не могут дать комментарий относительно произошедшего. «Этот молодой человек не имеет отношения к «Ташир», поэтому пресс-служба группы не может дать комментарии по этой теме», — сказали в пресс-службе.

Спортивный автомобиль Lamborghini Huracan был представлен весной 2014 года, с тех пор выпускается шесть модификаций модели, в том числе для езды по спортивным трекам. Производитель сообщает, что на машины устанавливают 5,2-литровый десятицилиндровый бензиновый атмосферный двигатель мощностью 610 л.с. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,2 секунды, его максимальная скорость — 330 км/ч.

Группа «Ташир» называет себя крупнейшей российской диверсифицированной промышленно-строительной группой, в которую входят порядка 200 компаний и предприятий, действующих в различных отраслях экономики России. Компания основана в 1999 году, с тех пор она наращивает активы на рынке российского строительства и девелопмента, а также масштабирует бизнес в других отраслях: финансовой, энергетической, в сферах промышленности, ретейла и ресторанного бизнеса, индустрии развлечений и других. Группа входит в список сотни крупнейших частных компаний России.

В ноябре 2021 года в ДТП в центре Москвы попал автоблогер Саид Губденский, тогда в ДТП погибли два человека. По данным столичной Госавтоинспекции, 20 ноября автомобиль BMW, на котором блогер ехал в сторону Московской области, выехал на встречную полосу и столкнулся с машинами Mercedes и Volvo. Медики доставили в больницу президента федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заура Ибрагимова, позднее он скончался.