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«Тинькофф» предупредил о мошенничестве с покупкой ответов ЕГЭ в Telegram

Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС
Фото: Кирилл Кухмарь / ТАСС

В ряде Telegram-каналов подписчикам предлагают купить ответы единого и основного государственных экзаменов (ЕГЭ и ОГЭ), а после перевода денег мошенники блокируют пользователей, такую схему выявила платформа «Тинькофф защита» (входит в экосистему «Тинькофф»), передает «РИА Новости».

«Накануне школьных госэкзаменов злоумышленники массово создают Telegram-каналы, в которых предлагают учащимся купить ответы на тесты ЕГЭ и ОГЭ <...> О том, что мошенники используют новую схему, рассказали два клиента «Тинькофф», они перевели 800 рублей по указанным в Telegram-каналах реквизитам, чтобы купить ответы на тесты, но услугу так и не получили», — говорится в сообщении компании.

По данным «Тинькофф Защиты», только в Telegram было обнаружено более 30 каналов с «продажей» ответов. При этом совокупное число участников в каналах превышает 1,5 миллиона пользователей. «Даже если предположить, что лишь треть пользователей попадается на уловку, суммы потерь исчисляются десятками миллионов рублей», — считают аналитики.

ЦБ зафиксировал рост числа переводов мошенникам
Общество
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

В этом году основной этап ЕГЭ для 11-классников проходит с 26 мая по 2 июля. Досрочно экзамен можно было сдать с 21 марта, резервные дни для него предусматривались с 11 по 18 апреля. Дополнительный период сдачи установлен с 5 по 24 сентября.

Девятиклассники сдают ОГЭ с 20 мая по 15 июня, а досрочный период экзамена прошел с 21 апреля по 17 мая. Повторно сдать ОГЭ по решению государственной экзаменационной комиссии можно будет в сентябре.

По данным Центробанка, в первом квартале текущего года выросло число переводов мошенникам на 8,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Увеличилась и общая сумма средств, которую злоумышленники смогли похитить у россиян: если за первый квартал прошлого года россияне отдали им 2,8 млрд руб., то за первые три месяца текущего — почти 3,3 млрд руб.

Директор департамента информационной безопасности Центробанка Вадим Уваров говорил, что в ЦБ предлагают внедрить так называемый период охлаждения, когда у гражданина будет время оценить ситуацию и понять, что деньги ушли куда-то не туда. Банки хотят обязать на два дня приостанавливать зачисление средств на мошеннический счет, информация о котором содержится в базе ЦБ.

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По закону перевод совершается в срок до трех рабочих дней, поэтому банк в таком случае не нарушит ни права добросовестных граждан, ни закон

Теги
Тинькофф Telegram ЕГЭ ОГЭ мошенничество
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