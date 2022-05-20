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Финансы ,  
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ЦБ предложил ввести «период охлаждения» для переводов на счета мошенников

ЦБ может обязать российские банки на два дня приостанавливать зачисление денег на счет, информация о мошеннической деятельности которого содержится в базе регулятора
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Центробанк может обязать банк-плательщик на два дня приостанавливать зачисление денег, если оно осуществяется на мошеннический дропперский счет. Об этом в интервью «Известиям» рассказал директор департамента информационной безопасности регулятора Вадим Уваров.

Уваров уточнил, что в базе ЦБ на сегодняшний день аккумулируется множество данных, в том числе о дропперских счетах, которые злоумышленники используют для вывода и снятия похищенных средств. Дропперы — это граждане и компании, на чьи счета выводятся украденные деньги.

«Сейчас распространено телефонное мошенничество, под влиянием которого граждане переводят деньги добровольно. Человек осознает, что стал жертвой, спустя время, когда отменить перевод и вернуть деньги уже невозможно, потому что самостоятельно провел операцию и нарушил условия договора», — отметил директор департамента.

Таким образом, в ЦБ предлагают внедрить так называемый период охлаждения, когда у гражданина будет время оценить ситуацию и понять, что деньги ушли куда-то не туда, уточнил Уваров. Банки хотят обязать на два дня приостанавливать зачисление средств на мошеннический счет, информация о котором содержится в базе ЦБ.

По закону перевод совершается в срок до трех рабочих дней, поэтому банк в таком случае не нарушит ни права добросовестных граждан, ни закон.

ЦБ зафиксировал рост числа переводов мошенникам
Общество
Фото:Андрей Гордеев / Ведомости / ТАСС

Ранее Центробанк сообщил о росте числа переводов мошенникам в первом квартале. Так, россияне перевели им деньги 258 097 раз, что на 8,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Увеличилась и общая сумма средств, которую злоумышленники смогли похитить у населения: если за первый квартал прошлого года россияне отдали им 2,8 млрд руб., то за первые три месяца текущего — почти 3,3 млрд руб.

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В конце апреля стало известно, что ЦБ готовит поправки в законодательство, призванные ужесточить правила возврата денежных средств граждан для банков. В частности, планируется обязать банковские организации решать вопрос с возвратом средств за 30 дней.

По данным ЦБ, за прошедший год мошенники украли у банковских клиентов путем денежных переводов 13,5 млрд руб. При этом кредитные организации вернули всего лишь 920,5 млн руб., или 6,8%. Уровень возврата падает второй год подряд на фоне роста объема хищений. Так, в 2020 году банки вернули клиентам 11,3%, или 1,1 млрд руб.; в 2019-м — 14,6%, или 935,9 млн руб. До этого регулятор не раскрывал годовых данных о возвращенных денежных средствах.

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Теги
Илья Фурсеев Илья Фурсеев
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