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Экономика ,  
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Афганистан приостановил поставки угля в Пакистан ради экспорта фруктов

Город Торкхам, архивное фото
Город Торкхам, архивное фото (Фото: Shahid Shinwari / Reuters)

Министерство финансов Афганистана запретило перевозку угля в Пакистан через пограничный пункт «Торкхам», чтобы облегчить движение машин со свежими фруктами, сообщает Ariana News со ссылкой на указ ведомства.

«В связи с сезоном свежих фруктов в Афганистане и большим количеством фруктов, экспортируемых через таможню «Торкхам», водителям грузовиков с углем следует вывозить их через таможни «Пактия», «Пактика» и «Хост», чтобы избежать порчи фруктов и пробок на дорогах», — цитирует агентство заявление афганского Минфина.

Ariana News отмечает, что это произошло после того, как правительство Афганистана объявило об увеличении экспорта угля в Пакистан, а также увеличило экспортную пошлину.

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После прихода к власти талибов («Талибан» — террористическая организация, запрещена в России) в августе 2021 года США заморозили афганские активы. По оценкам СМИ, сумма замороженных средств составляет $9,5 млрд. Представители талибов направили в ООН и в конгресс США просьбы о разморозке части активов, что позволило бы закупить необходимые населению продукты и медикаменты.

Организация Объединенных Наций (ООН) предупреждала о катастрофической ситуации в Афганистане. По данным Всемирной продовольственной программы ООН, свыше 22 млн человек (более половины населения страны) голодают. Это число резко возросло с сентября прошлого года, когда угроза голода была реальной для 14 млн человек. Организация также подсчитала, что в декабре 95% населения потребляли недостаточно пищи. По оценкам ООН, к середине 2022 года 97% населения могут оказаться в нищете. В сентябре 2021 года уровень бедности составлял 72%, напоминает The Washington Post.

Специальный представитель президента России по Афганистану, директор второго департамента МИДа Замир Кабулов заявил, что ситуация в стране в действительности хуже, чем в отчетах ООН. Страны G20 отказываются признавать новое правительство Афганистана. От талибов требуют создания правительства с участием национальных меньшинств и женщин и соблюдения прав человека.

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