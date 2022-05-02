Крупнейший импортер российского угля в Индии отказался от новых закупок

Свое решения в Tata Steel обосновали «неопределенностью в результате международных санкций», наложенных на Россию. Financial Times подчеркивает, что индийская компания пошла на данный шаг, несмотря на острый дефицит угля в стране

Фото: Ajay Verma / Reuters

Крупнейший индийский импортер российского угля в первом квартале этого года компания Tata Steel отказалась от новых поставок из России из-за «неопределенности в результате международных санкций». Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на заявление представителя компании.

«Чтобы обеспечить непрерывность бизнеса, мы нашли альтернативные источники сырья, поскольку сделки с российскими поставщиками и банкирами в настоящее время сопряжены с большой неопределенностью в результате международных санкций, введенных в отношении России», — сказал представитель Tata Steel.

В первом квартале 2022 года, по данным отраслевого ресурса CoalMint, Tata Steel импортировала 617 тыс. т российского угля, а в прошлом месяце было поставлено 246 тыс. т. Эти закупки были сделаны еще до начала Россией специальной военной операции на Украине, уточняет газета.

Financial Times подчеркивает, что Tata Steel пошла на данный шаг, несмотря на острый дефицит угля в стране. Согласно данным издания, порядка 70% электрогенерации в Индии приходится именно на уголь, однако его запасы из-за рекордной жары почти наполовину ниже по сравнению со средними показателями для нынешнего времени года, в связи с чем индийские власти предупреждают о перебоях в подаче электроэнергии.

О планах прекратить закупки угля в России Tata Steel сообщила в середине апреля. «Мы приняли сознательное решение прекратить вести дела с Россией. Для обеспечения непрерывности бизнеса все наши сталелитейные предприятия в Индии, Великобритании и Нидерландах начнут использовать альтернативные источники сырья», — говорилось в заявлении компании.

За десять месяцев 2021 года Россия поставила в Индию около 22% из 2,52 млн т импортируемого страной пылевидного угля (PCI) и около 2,2% из 952 тыс. т коксующегося угля.

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С начала военной операции России на Украине западные страны, включая США и ЕС, ввели против Москвы уже несколько пакетов санкций. Предыдущий, пятый пакет ограничений ЕС, ввел полное эмбарго на импорт российского угля. Помимо этого санкционный пакет предусматривает замораживание активов нескольких российских банков, эмбарго на поставки оружия в Россию, запрет для судов под российским флагом входить в порты ЕС.

В конце апреля Reuters сообщил, что российские и индийские официальные лица провели ряд встреч, чтобы разрешить ситуацию с поставками коксующегося угля. Агентство указывало, что до международных санкций Россия обеспечивала около 30% потребностей в коксующем угле Европейского союза, Японии и Южной Кореи, в то время как Индия планировала удвоить свой российский импорт примерно до 9 млн т в 2022 году. Однако из-за проблем с обработкой платежей и логистикой в результате санкций против России у Индии возникли сложности с доставкой угля.

По данным Минэнерго, экспортные поставки угля из России в 2021 году составили 215,1 млн т, в том числе коксующегося угля — 22,6 млн т. На внутренний рынок было отгружено 166,6 млн т угля. В этот показатель входит как энергетический уголь (используется для выработки тепла и электричества), так и коксующийся (используется для производства стали). Россия устойчиво удерживает третью позицию, после Австралии и Индонезии, в рейтинге крупнейших в мире экспортеров угля с долей свыше 16% в международной торговле углем, говорится в материалах Минэнерго.