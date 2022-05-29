Воевавшие за Украину иностранные волонтеры рассказали о проблемах

Противотанковый ракетный комплекс Javelin (Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters)

Иностранные добровольцы, помогавшие украинской стороне, столкнулись с проблемами на Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на двоих военнослужащих.

Ветеран Корпуса морской пехоты США, который в статье назван Дакотой, отправился на Украину после работы по контракту в Афганистане, но без опыта боевых действий. Он рассказал, что в начале марта его вместе с иностранным легионом прикрепили к украинской воинской части и отправили на северо-запад от Киева. Поскольку Дакота служил в армии США, украинские командиры привлекали его к обучению по использованию противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«Им выдали противотанковое оружие и ракеты Javelin, но не батареи для пусковой установки. Без источника питания оборудование было неработоспособным», — говорится в материале.

Дакота рассказал, что к концу второй ночи восемь из 20 добровольцев его отряда покинули свои посты. Другой ветеран морской пехоты сломал свой пулемет камнем, чтобы выдать это за боевые повреждения, а еще один, вероятно, симулировал травму, отметил американский военный. Во время выполнения одного из заданий отряд Дакоты не смог навести цель на российский танк.

Дакота получил черепно-мозговую травму под обстрелом и уехал в США, проведя на Украине семь недель.

О проблемах рассказал и человек, названный в статье Паскалем, — он ранее служил в немецкой армии. По его словам, иностранные военные подозревали, что их рации прослушивают российские войска. Однако запасных устройств у них не было, и иностранцам приходилось связываться по незащищенной мобильной связи и WhatsApp. «Вскоре после того, как они обсудили планы, их позиции атаковала российская артиллерия», — отметили журналисты.

Читайте на РБК Pro Pro Как и зачем «взрослеют» бренды — что ждет рынок для пожилых людей Как и зачем «взрослеют» бренды — что ждет рынок для пожилых людей Кейсы Pro Тинькофф Банк избежал санкций. Что его ждет при Владимире Потанине Тинькофф Банк избежал санкций. Что его ждет при Владимире Потанине Статьи Pro Не открывайте бизнес с друзьями. Почему это суждение бывает ошибочно Не открывайте бизнес с друзьями. Почему это суждение бывает ошибочно Статьи Pro Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ Экономика РФ не рухнула после санкций. Как это объясняют зарубежные СМИ Статьи Pro Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Топливный рынок в новых реалиях: чего ждать от цен на бензин Статьи Pro Рынок самозанятости будет расти. Возможно, на него выйдет государство Рынок самозанятости будет расти. Возможно, на него выйдет государство Статьи Pro x The Economist Китай сдает позиции. Станет ли Индия новым локомотивом мировой экономики Китай сдает позиции. Станет ли Индия новым локомотивом мировой экономики Статьи Pro Служебный роман: три «за» и три «против» отношений на работе Служебный роман: три «за» и три «против» отношений на работе Статьи

Паскаль указал на то, что иностранные добровольцы не получали всей информации и не понимали, где находятся они, а где — силы России. В одном из боев, когда не было связи, погибли его сослуживцы. «С самого начала у нас не было шансов», — сказал он, когда уже уехал в Польшу.

В свою очередь, гражданин США украинского происхождения с позывным Техас рассказал, что американцы научили военных ВСУ, как проводить засады, оставаться вне поля зрения российских беспилотников-разведчиков и оптики на технике.

Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев разорвал дипломатические связи с Москвой и ввел военное положение. Представители 141 страны из Генеральной ассамблеи ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона обороны. В конце апреля представитель МИДа Мария Захарова заявила, что на Украине находятся около 7 тыс. иностранных наемников из 63 государств, в том числе из США, Канады, Грузии, Великобритании, Польши и Румынии. В начале мая Politico также писало о тысячах иностранцев, которые участвуют в военных действиях на стороне Киева.