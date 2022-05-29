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Воевавшие за Украину иностранные волонтеры рассказали о проблемах

Противотанковый ракетный комплекс Javelin
Противотанковый ракетный комплекс Javelin (Фото: Serhii Nuzhnenko / Reuters)

Иностранные добровольцы, помогавшие украинской стороне, столкнулись с проблемами на Украине, пишет The Washington Post со ссылкой на двоих военнослужащих.

Ветеран Корпуса морской пехоты США, который в статье назван Дакотой, отправился на Украину после работы по контракту в Афганистане, но без опыта боевых действий. Он рассказал, что в начале марта его вместе с иностранным легионом прикрепили к украинской воинской части и отправили на северо-запад от Киева. Поскольку Дакота служил в армии США, украинские командиры привлекали его к обучению по использованию противотанковых ракетных комплексов Javelin.

«Им выдали противотанковое оружие и ракеты Javelin, но не батареи для пусковой установки. Без источника питания оборудование было неработоспособным», — говорится в материале.

Дакота рассказал, что к концу второй ночи восемь из 20 добровольцев его отряда покинули свои посты. Другой ветеран морской пехоты сломал свой пулемет камнем, чтобы выдать это за боевые повреждения, а еще один, вероятно, симулировал травму, отметил американский военный. Во время выполнения одного из заданий отряд Дакоты не смог навести цель на российский танк.

Дакота получил черепно-мозговую травму под обстрелом и уехал в США, проведя на Украине семь недель.

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О проблемах рассказал и человек, названный в статье Паскалем, — он ранее служил в немецкой армии. По его словам, иностранные военные подозревали, что их рации прослушивают российские войска. Однако запасных устройств у них не было, и иностранцам приходилось связываться по незащищенной мобильной связи и WhatsApp. «Вскоре после того, как они обсудили планы, их позиции атаковала российская артиллерия», — отметили журналисты.

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Паскаль указал на то, что иностранные добровольцы не получали всей информации и не понимали, где находятся они, а где — силы России. В одном из боев, когда не было связи, погибли его сослуживцы. «С самого начала у нас не было шансов», — сказал он, когда уже уехал в Польшу.

В свою очередь, гражданин США украинского происхождения с позывным Техас рассказал, что американцы научили военных ВСУ, как проводить засады, оставаться вне поля зрения российских беспилотников-разведчиков и оптики на технике.

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Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Киев разорвал дипломатические связи с Москвой и ввел военное положение. Представители 141 страны из Генеральной ассамблеи ООН осудили действия российских властей, потребовали прекратить огонь и вывести войска.

27 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о создании интернационального легиона обороны. В конце апреля представитель МИДа Мария Захарова заявила, что на Украине находятся около 7 тыс. иностранных наемников из 63 государств, в том числе из США, Канады, Грузии, Великобритании, Польши и Румынии. В начале мая Politico также писало о тысячах иностранцев, которые участвуют в военных действиях на стороне Киева.

Теги
оружие доброволец США Военная операция на Украине
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