Байден освободил от повышенных пошлин поставки украинской стали

Президент США Джо Байден на год отменил повышенные пошлины на поставки стали и изделий из нее с Украины, которые в 2018 году ввели из-за соображений нацбезопасности. Ранее ЕС и Британия освободили от пошлин весь украинский импорт

Фото: Стрингер / РИА Новости

Поставки в США украинской стали и изделий из нее на год освобождаются от повышенной пошлины в 25%, введенной для импорта из стран, представляющих угрозу национальной безопасности Штатам в 2018 году, соответствующее постановление американского президента Джо Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

Байден отметил, что Вашингтон и Киев установили тесные отношения в области безопасности, подчеркнув, что ситуация на Украине стала «особым случаем», в связи с чем он принял такое решение. Президент США указал, что на долю Украины в 2021 году пришлось менее 1% стального импорта США, и признал, что в условиях конфликта с Россией производство и поставки, скорее всего, будут еще ниже.

«В то же время сталелитейная промышленность исторически важна для Украины. США и Украина заинтересованы в ее сохранении в качестве одной из экономических опор восстановления страны», — говорится в постановлении Байдена.

Президент поручил министерству торговли США отслеживать положение дел на американском рынке и в украинской сталелитейной промышленности, информируя его о необходимости отмены льгот или, наоборот, их продления.

О намерении отменить повышенную пошлину на украинскую сталь Минторг США объявил 9 мая. «Министр торговли США Джига Раймондо объявила, что США временно откажутся от 232 тарифов на украинскую сталь», — говорилось в сообщении на сайте ведомства.

Ранее подобные меры приняли страны Евросоюза и Великобритания. Последняя еще в конце апреля отменила все пошлины на импорт с Украины. Согласно заявлению британского правительства, все квоты отменены по соглашению о свободной торговле, что «обеспечит экономическую поддержку Украине в трудную минуту». Лондон не указал срок действия таких мер.

Читайте на РБК Pro Pro Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке Инструкции Pro МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит Статьи Pro Подключаем сайт к Госуслугам: 9 шагов от экспертов Подключаем сайт к Госуслугам: 9 шагов от экспертов Инструкции Pro Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании Статьи Pro Как вернуть себе и сотрудникам спокойствие и веру в будущее — 5 шагов Как вернуть себе и сотрудникам спокойствие и веру в будущее — 5 шагов Инструкции Pro Опцион: какие ошибки могут возникнуть при его оформлении Опцион: какие ошибки могут возникнуть при его оформлении Статьи Pro Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины Статьи Pro Продажи вакцины от короновируса упадут. За счет чего будет расти Pfizer Продажи вакцины от короновируса упадут. За счет чего будет расти Pfizer Статьи

Совет Евросоюза освободил украинский импорт от пошлин на год 24 мая. Это решение коснулось всех пошлин в соответствии с углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли между Украиной и ЕС, которые еще не были отменены, сборов антидемпинговых пошлин на товары украинского происхождения и применения общих правил импорта в отношении товаров украинского происхождения.

