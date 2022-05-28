Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 мая
EUR ЦБ: 69,44 (+5) Инвестиции, 27 мая, 15:58
Курс доллара на 28 мая
USD ЦБ: 66,4 (+4,35) Инвестиции, 27 мая, 15:58
«Ливерпуль» и «Реал» не забили голов в первом тайме финала Лиги чемпионов Спорт, 23:26
Байден освободил от повышенных пошлин поставки украинской стали Политика, 23:11
«Треугольник печали» и «Решение уйти»: кто победил на Каннском фестивале Стиль, 23:07
Полиция применила слезоточивый газ против фанатов перед финалом ЛЧ Спорт, 22:30
Зачем вещам «особый» интернет РБК и МегаФон, 22:21
Блинкен отметил важность партнерства США и Азербайджана Политика, 22:21
Кадыров сообщил о взятии Северодонецка под контроль Политика, 22:01
«Реал» — «Ливерпуль». Онлайн финального матча Лиги чемпионов Спорт, 22:00
Начало финала Лиги чемпионов отложили по соображениям безопасности Спорт, 21:58
Кадыров объявил об отправке очередной группы бойцов в Донбасс Политика, 21:46
В Техасе расследуют задержку действий полиции во время стрельбы в школе Общество, 21:44
Шри-Ланка заплатит $72,6 млн за 90 тыс. т нефти из России Экономика, 21:24
Литва не подтвердила данные о соглашении в НАТО не поставлять Киеву танки Политика, 21:17
Представитель Дани Милохина опроверг получение им гражданства Казахстана Технологии и медиа, 20:55
Политика ,  
0 

Байден освободил от повышенных пошлин поставки украинской стали

Президент США Джо Байден на год отменил повышенные пошлины на поставки стали и изделий из нее с Украины, которые в 2018 году ввели из-за соображений нацбезопасности. Ранее ЕС и Британия освободили от пошлин весь украинский импорт
Фото: Стрингер / РИА Новости
Фото: Стрингер / РИА Новости

Поставки в США украинской стали и изделий из нее на год освобождаются от повышенной пошлины в 25%, введенной для импорта из стран, представляющих угрозу национальной безопасности Штатам в 2018 году, соответствующее постановление американского президента Джо Байдена опубликовано на сайте Белого дома.

Байден отметил, что Вашингтон и Киев установили тесные отношения в области безопасности, подчеркнув, что ситуация на Украине стала «особым случаем», в связи с чем он принял такое решение. Президент США указал, что на долю Украины в 2021 году пришлось менее 1% стального импорта США, и признал, что в условиях конфликта с Россией производство и поставки, скорее всего, будут еще ниже.

«В то же время сталелитейная промышленность исторически важна для Украины. США и Украина заинтересованы в ее сохранении в качестве одной из экономических опор восстановления страны», — говорится в постановлении Байдена.

Президент поручил министерству торговли США отслеживать положение дел на американском рынке и в украинской сталелитейной промышленности, информируя его о необходимости отмены льгот или, наоборот, их продления.

Евросоюз на год отменил пошлины на импорт с Украины
Экономика
Фото:Thomas Lohnes / Getty Images

О намерении отменить повышенную пошлину на украинскую сталь Минторг США объявил 9 мая. «Министр торговли США Джига Раймондо объявила, что США временно откажутся от 232 тарифов на украинскую сталь», — говорилось в сообщении на сайте ведомства.

Ранее подобные меры приняли страны Евросоюза и Великобритания. Последняя еще в конце апреля отменила все пошлины на импорт с Украины. Согласно заявлению британского правительства, все квоты отменены по соглашению о свободной торговле, что «обеспечит экономическую поддержку Украине в трудную минуту». Лондон не указал срок действия таких мер. 

Читайте на РБК Pro
Pro
Кофе: отвечаем на распространенные вопросы о любимом напитке
Инструкции
Pro
МТС неожиданно решила выплатить дивиденды. Что это значит
Статьи
Pro
Подключаем сайт к Госуслугам: 9 шагов от экспертов
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Услуги консалтинга востребованы как никогда: чего хотят компании
Статьи
Pro
Фото: Jeff J Mitchell / Getty Images Как вернуть себе и сотрудникам спокойствие и веру в будущее — 5 шагов
Инструкции
Pro
Опцион: какие ошибки могут возникнуть при его оформлении
Статьи
Pro
Стоит ли перенимать странные ЗОЖ-привычки Кремниевой долины
Статьи
Pro
Продажи вакцины от короновируса упадут. За счет чего будет расти Pfizer
Статьи

Совет Евросоюза освободил украинский импорт от пошлин на год 24 мая. Это решение коснулось всех пошлин в соответствии с углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли между Украиной и ЕС, которые еще не были отменены, сборов антидемпинговых пошлин на товары украинского происхождения и применения общих правил импорта в отношении товаров украинского происхождения.

Авторы
Теги
Полина Мартынова
Джо Байден Украина пошлины сталь импорт
Материалы по теме
Евросоюз на год отменил пошлины на импорт с Украины
Экономика
Британия отменила все пошлины на импорт с Украины
Политика
Австралия введет пошлины в 35% на весь импорт из России и Белоруссии
Экономика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter