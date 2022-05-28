Байден освободил от повышенных пошлин поставки украинской стали
Поставки в США украинской стали и изделий из нее на год освобождаются от повышенной пошлины в 25%, введенной для импорта из стран, представляющих угрозу национальной безопасности Штатам в 2018 году, соответствующее постановление американского президента Джо Байдена опубликовано на сайте Белого дома.
Байден отметил, что Вашингтон и Киев установили тесные отношения в области безопасности, подчеркнув, что ситуация на Украине стала «особым случаем», в связи с чем он принял такое решение. Президент США указал, что на долю Украины в 2021 году пришлось менее 1% стального импорта США, и признал, что в условиях конфликта с Россией производство и поставки, скорее всего, будут еще ниже.
«В то же время сталелитейная промышленность исторически важна для Украины. США и Украина заинтересованы в ее сохранении в качестве одной из экономических опор восстановления страны», — говорится в постановлении Байдена.
Президент поручил министерству торговли США отслеживать положение дел на американском рынке и в украинской сталелитейной промышленности, информируя его о необходимости отмены льгот или, наоборот, их продления.
О намерении отменить повышенную пошлину на украинскую сталь Минторг США объявил 9 мая. «Министр торговли США Джига Раймондо объявила, что США временно откажутся от 232 тарифов на украинскую сталь», — говорилось в сообщении на сайте ведомства.
Ранее подобные меры приняли страны Евросоюза и Великобритания. Последняя еще в конце апреля отменила все пошлины на импорт с Украины. Согласно заявлению британского правительства, все квоты отменены по соглашению о свободной торговле, что «обеспечит экономическую поддержку Украине в трудную минуту». Лондон не указал срок действия таких мер.
Совет Евросоюза освободил украинский импорт от пошлин на год 24 мая. Это решение коснулось всех пошлин в соответствии с углубленной и всеобъемлющей зоной свободной торговли между Украиной и ЕС, которые еще не были отменены, сборов антидемпинговых пошлин на товары украинского происхождения и применения общих правил импорта в отношении товаров украинского происхождения.