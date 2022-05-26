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Глава Крыма продлил высокий уровень террористической опасности до 10 июня

Сергей Аксенов
Сергей Аксенов (Фото: kremlin.ru)

В нескольких регионах Крыма, а также на ряде гособъектов высокий (желтый) уровень террористической опасности продолжит действовать до 10 июня, сообщил губернатор республики Сергей Аксенов в Telegram.

Высокий уровень террористической опасности продлен на территории городских округов Армянск, Джанкой и Красноперекопск, Джанкойского и Красноперекопского районов, а также на объектах министерств транспорта, ЖКХ, здравоохранения, топлива и энергетики, промышленной политики и госкомитета по водному хозяйству и мелиорации региона.

«На всей территории Республики Крым сохраняется спокойная обстановка, ситуация находится под полным контролем органов власти, а безопасность обеспечивается правоохранительными органами и силовыми структурами», — добавил Аксенов.

Белгородская область продлила желтый уровень террористической опасности
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Белгород

Желтый уровень террористической опасности с 11 апреля ввели в граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, на севере Крыма и на территории нескольких районов Краснодарского края. Первоначально режим вводился до 25 апреля. Власти Краснодарского края после этого решили не продлевать уровень опасности в Щербиновском и Ейском районах. В Воронежской области уровень опасности перестал действовать с 26 мая.

Желтый уровень сейчас сохраняется в пограничных с Украиной Брянской и Курской областях до 8 июня, а также в Белгородской области — до 9 июня.

Особый режим предполагает усиленную работу всех правоохранительных органов, а жителям регионов рекомендуют избегать массового скопления, всегда брать с собой удостоверение личности и быть бдительными.

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Согласно классификации Национального антитеррористического комитета, всего уровней террористической опасности три: синий (повышенный), желтый (высокий) и красный (критический). Желтый вводится, если есть подтвержденная информация о реальной возможности совершения теракта.

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