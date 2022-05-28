Число контрактов лизинговых компаний упало в два раза с февраля

Клиенты стали заключать меньше договоров с лизинговыми компаниями в России, сообщил президент Объединенной лизинговой ассоциации (ОЛА) Алексей Киркоров на отраслевом съезде, передает «Коммерсантъ».

По его словам, в апреле 7,1 тыс. клиентов заключили 10,8 тыс. контрактов и получили 19,5 тыс. объектов лизинга — транспортные средства, строительная и спецтехника, промышленное оборудование и т. д. Эти показатели упали в 1,8-2,4 раза по сравнению с февралем.

Кроме того, ставки на рынке лизинга выросли в среднем на 10%. Такой прост повлек увеличение лизингового платежа на 30%, отметил Киркоров. К тому же, появился дефицит имущества в России, а его стоимость многократно поднялась, сказал глава ассоциации. В частности, автомобили стали стоить дороже на 20%.

Директор по рейтинговой деятельности «Эксперт РА» Александра Сараева добавила, что резко выросла стоимость заемных средств, а банки начали перестраховываться. Лизинговые компании столкнулись с ограничениями по новым траншам.

Управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин посчитал, что отрасли придется пережить кризис намного суровее тех, что были в 2008 и 2020 годах. Он подчеркнул, что в этот раз число новых лизинговых договоров может сократиться на 40-50%, а количество предметов лизинга — на 45–55%.

Если верить базовому сценарию службы, падение рынка продлится до первого квартала 2023 года по мере снижения ключевой ставки до 9% и выстраивания новых поставок.

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