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«Коммерсантъ» узнал о подорожании строительства ЦОД в Москве в два раза

Строительство новых центров обработки данных (ЦОД) в Москве и области может стать дороже в полтора-два раза после санкций из-за военных действий на Украине, следует из аналитической записки Ассоциации участников отрасли ЦОД. С документом ознакомился «Коммерсантъ».

По данным аналитиков, стоимость строительства новых ЦОД формата Tier III, которые не нужно останавливать для ремонта и техобслуживания, с мощностью более 1 тыс. стоек вырастет в ближайшие два-пять лет. Сроки увеличатся с одного-полутора лет до двух-трех.

По словам президента ассоциации Игоря Дорофеева, рост затрат связан с удорожанием логистики и уходом крупных производителей инженерного оборудования из России. Выбор поставщиков стал меньше. Более того, они отказываются отгружать товары посредникам, которые могли бы перенаправить их в Россию. Поэтому даже параллельный импорт не сможет исправить ситуацию.

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В то же время помимо стоимости и сроков строительства изменится и предложение новых стоек в ЦОДах. В 2022 году оно уменьшится на 30-35% от прогнозов. Часть проектов перенесут на 2023-2024 годы, возведение остальных заморозят или продадут, отметила ассоциация.

Рост выручки участников рынка вырастет примерно на 10-15% в год даже при «умеренно негативных сценариях», посчитали в организации. При этом рост будет связан только с повышением тарифов из-за большого спроса на места в дата-центрах, который был и до февраля, предположил генеральный директор сети дата-центров 3data Илья Хала.

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В середине апреля «Коммерсантъ» со ссылкой на источники на рынке и в правительстве писал о том, что крупные российские ИТ-компании начали испытывать трудности при закупке вычислительной техники — серверов и систем хранения данных. Купить иностранное оборудование стало невозможно даже на вторичном рынке.

Тогда директор «Промобита» Максим Копосов рассказал, что заканчиваются и запасы российских процессоров «Байкал» и «Эльбрус».

Теги
данные серверы Москва подорожание ИТ дата-центры облачные технологии
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