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Иран задержал два греческих танкера в Персидском заливе

Фото: Vahid Salemi / AP
Фото: Vahid Salemi / AP

Силы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) задержали в Персидском заливе два греческих нефтяных танкера, сообщило AP. В КСИР не уточнили причины задержания судов, а также не сообщили их названий.

МИД Греции направил послу Ирана в Афинах ноту в связи с насильственным захватом судов. В ведомстве охарактеризовали инцидент как «акт пиратства» и призвали немедленно освободить суда и их экипажи. Как заявили в министерстве, действия Ирана негативно повлияют на его отношения с Евросоюзом, членом которого является Греция.

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Фото: P. Royer / Global Look Press

Задержание греческих судов произошло после того, как на этой неделе Греция решила передать США иранскую нефть с задержанного российского танкера.

Речь идет о танкере Pegas, который из-за санкций ЕС задержали 19 апреля у греческого острова Эвбея. На борту было 19 российских моряков. Через несколько дней танкер переименовали в Lana.

22 апреля судно отпустили. Экипаж предоставил документы Международной морской организации, из которых следует, что право собственности на танкер принадлежит компании, которая не попадает под санкции ЕС. Греческая газета Kathimerini сообщила, что до середины марта танкер фактически принадлежал Промсвязьбанку, который попал под санкции. 17 марта судно сменило владельца и было передано «Трансморфлоту».

В мае, по данным издания, США направили в судебные органы Греции запрос с требованием арестовать нефть с танкера. Вашингтон утверждал, что эта нефть была иранского происхождения, а компания, которая получит выгоду от ее продажи, находится в черном списке США из-за подозрения в финансировании терроризма. В итоге суд принял решение передать груз с танкера США.

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Теги
Персидский залив Иран Греция танкер нефть
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