Афганское сопротивление сообщило о возобновлении боев в Панджшере

Панджшерское ущелье (Фото: Филипп Прокудин / РИА Новости)

В ущелье Панджшер произошли столкновения, в результате за ночь были убиты 27 талибов (организация запрещена в России), сообщил глава отдела внешних связей Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНС) Али Майсам Назари в Twitter.

«Наступление талибов на позиции Фронта сопротивления отбито», — говорится в сообщении.

В ФНС уточнили, что ожесточенные бои начались в трех районах в Панджшере вечером 26 мая.

Агентство Aamaj News со ссылкой на источники сообщает, что после ожесточенных боев талибы были вынуждены отступить с потерями. Представитель Национального фронта Себхатулла Ахмади позднее заявил, что шестеро талибов были убиты при контратаке спецназа ФНС.

«Талибан» пришел к власти в Афганистане в августе 2021 года. Боевики перешли в наступление после того, как США и их союзники начали выводить свои войска. Талибы занимали один крупный город за другим и в середине августа вошли в Кабул, объявив о полном захвате государства. Президент Ашраф Гани бежал в ОАЭ.



Провинция Панджшер стала сосредоточием сопротивления. Его возглавили сын военачальника времен Афганской войны Ахмад-Шаха Масуда Ахмад Масуд и вице-президент Афганистана Амрулла Салех, объявивший себя главой государства после бегства Гани.