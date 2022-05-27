В Белоруссии ограничат пребывание граждан в пограничной полосе с Украиной

Белорусско-украинская граница (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

На территории трех районов Белоруссии, граничащих с Украиной, будет ограничено временное пребывание граждан с 1 июня по 31 августа, сообщили в Погранкомитете республики.

«Государственный пограничный комитет информирует, что в целях обеспечения пограничной безопасности с 1 июня 2022 года по 31 августа 2022 года временно ограничиваются въезд (вход) и временное пребывание граждан в пограничной полосе на территории Брагинского, Лоевского и Хойникского районов Гомельской области», — говорится в сообщении.

Белорусские пограничники уточнили, что вводимые ограничения не касаются людей, которые живут, работают или служат на этих территориях.

Президент Александр Лукашенко ранее распорядился создать новое оперативное командование на украинском направлении. Глава государства пояснил, что Минск ожидает давления со стороны Польши, Литвы и Латвии, в частности с помощью дислоцированных там войск НАТО, а также за счет поддержания эскалации боевых действий на Украине. «К сожалению, открылось новое направление — как у нас принято говорить, новый фронт, и мы не можем не уделять этому внимание», — сказал президент.