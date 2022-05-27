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Силуанов сообщил о выделении 8 трлн руб. на поддержку экономики

Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Россия запустила на поддержку экономики в текущей ситуации в общей сложности 8 трлн руб. Об этом заявил глава Минфина Антон Силуанов.

«Деньги на поддержку экономики тоже нужны гражданам, общий объем так называемого бюджетного стимула, который мы запустили в экономику, — 8 трлн руб. Огромные средства. Эти ресурсы нам нужны, чтобы поддержать экономику, поддержать наших граждан», — сказал министр (цитата по ТАСС).

Силуанов заявил, что Россия найдет инструмент для выплат держателям долга
Экономика
Антон Силуанов

Министр также рассказал, что на пенсионное обеспечение выделили 600 млрд руб. в этом году, а в следующем планируется 1 трлн.

Силуанов в середине мая заявил, что Россия прошла первый шок от западных санкций. При этом он допускал, что российская экономика упадет, но не так жестко, как это произошло бы без поддержки правительства. По словам главы Минфина, Россия продолжит проводить независимую политику и сможет выдержать любые новые ограничения. Но страна не сможет быстро преодолеть технологические препятствия. 

США, Евросоюз и другие страны ввели против России несколько пакетов санкций после признания ЛНР и ДНР и начала военной операции на Украине. Под ограничения попали российские банки, оборонные и технологические компании, бизнесмены, был введен запрет на импорт высоких технологий из США.

Россия лишилась доступа к половине золотовалютных резервов. Центробанк потерял возможность использовать около $300 млрд из $640 млрд резервов.

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