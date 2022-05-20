ФСБ заподозрила пытавшегося поджечь мэрию Евпатории в покушении на теракт

Фото: evpatoria.crimea / VK

В Крыму против мужчины, который облил краской и пытался поджечь здание администрации Евпатории, возбудили уголовное дело о покушении на теракт, со ссылкой на региональное управление ФСБ сообщил ТАСС.

Дело заведено против 27-летнего россиянина. По версии следствия, у молодого человека «возник преступный умысел» устроить поджог «административного здания одного из органов власти» в Евпатории.

Об инциденте 16 мая сообщил на странице во «ВКонтакте» врио главы городской администрации Александр Лоскутов. По его словам, около 4 утра здание мэрии облили краской. Это здание — бывший дом Федора Овчинникова, построенный в 1908 году, оно признано памятником архитектуры регионального значения. На видео, опубликованном RT, видно, как работники коммунальных служб смывают с дверей и фасада здания синюю и желтую краски.

Подозреваемого задержали в тот же день. Как пишет «Крыминформ», молодой человек сознался в содеянном. По словам задержанного, он облил здание мэрии сине-желтой краской и «пытался совершить поджог зажигательной смесью», поскольку был «несогласен с проводимой спецоперацией на Украине».

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