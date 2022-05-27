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Война санкций ,  
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В Киргизии временно прекратилась трансляция российских телеканалов

Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Телеканалы «Россия 24», «Россия Культура» и «Звезда» временно не транслируются в Киргизии, сообщает местный телепровайдер «Акнет»

В качестве причины приостановки вещания названо принятие «в ряде стран законодательных ограничений по распространению общероссийских телеканалов», из-за чего «на международных спутниках было в одностороннем порядке заблокировано» их вещание.

«В настоящее время проводятся работы по организации резервного вещания для стабильной подачи сигнала. Как только работы на стороне оператора телеканалов будут завершены, вещание будет доступно для просмотра в нашей сети», — сообщил провайдер.

РКН потребовал от Google восстановить доступ к YouTube-каналам ВГТРК
Общество
Фото:imago images / alfa images / ТАСС

Санкции против ВГТРК в начале мая объявила Великобритания. Под ограничение попал не только сам государственный медиахолдинг, но и журналисты, в частности, ведущая Наиля Аскер-заде и военный корреспондент Евгений Поддубный.

После этого МИД России вызвал британского посла Дебору Броннерт, чтобы выразить протест. Ведомство указало «на неприемлемость подобной деструктивной линии» и отметило, что введение санкций против российских медиакомпаний и журналистов подтверждает «двуличие и цинизм британских политиков», которые используют понятие «свобода СМИ» как «инструмент решения конъюнктурных задач». МИД пообещал принять ответные меры.

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Теги
Киргизия телевидение ВГТРК «Звезда»
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