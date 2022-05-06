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Война санкций ,  
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МИД вызвал посла Великобритании из-за санкций против ВГТРК

Дебора Броннерт
Дебора Броннерт (Фото: Александр Земляниченко / AP)

МИД России вызвал британского посла Дебору Броннерт и выразил ей протест после того, как Лондон ввел санкции против ВГТРК и некоторых российских журналистов, следует из заявления российского внешнеполитического ведомства.

«Послу было указано на неприемлемость подобной деструктивной линии, продолжение которой неминуемо приведет к окончательному разрушению двусторонних связей и ущербу взаимоотношениям между народами России и Великобритании», — говорится в сообщении.

В МИДе отметили, что введение санкций против российских медиакомпаний и журналистов подтверждает «двуличие и цинизм британских политиков», которые используют понятие «свобода СМИ» как «инструмент решения конъюнктурных задач». Такие решения британских властей говорят, что Лондон сделал «окончательный выбор в пользу открытой конфронтации с Россией», заявили в ведомстве.

«Российская сторона продолжит жестко и решительно реагировать на все санкционные ограничения, инициируемые Лондоном, и принимать ответные меры», — добавили там.

Британия объявила о санкциях против Михаила Леонтьева и Наили Аскер-заде
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Наиля Аскер-заде

О новых санкциях против России Великобритания объявила 4 мая. Как сообщили РБК в британском МИДе, в ограничительный список попали «влиятельные лица на «Первом канале» и «военные корреспонденты, работающие в составе российских войск на Украине».

В ведомстве уточнили, что под санкции попал ведущий программы «Однако» на «Первом канале» Михаил Леонтьев, журналисты ВГТРК Наиля Аскер-заде и Евгений Поддубный, корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц, глава англоязычной редакции RT Брайан Макдоналд, глава совета директоров «Первого канала» и помощник президента по экономическим вопросам Максим Орешкин.

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Также в список вошла государственная медиакомпания ВГТРК, информационное агентство InfoRos («Инфорос»), зарегистрированное в России англоязычное онлайн-издание SCF (Strategic Culture Foundation).

Британский МИД пояснил, что санкции введены за поддержку спецоперации на Украине и в случае с журналистами и СМИ — за «дезинформацию». Санкции предусматривают запрет на въезд в страну и блокирование в Британии всех активов упомянутых лиц.

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МИД посол Великобритания СМИ антироссийские санкции ВГТРК журналисты
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