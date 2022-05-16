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Вице-мэр Ефимов назвал объемы оказанной помощи застройщикам Москвы

Фото: пресс-служба КЭПиИЗО
Фото: пресс-служба КЭПиИЗО

Московские застройщики в рамках антикризисных мер получили от города помощь на 9,37 млр руб. Такие данные привел заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Мы стремимся снизить финансовую нагрузку на застройщиков, реализующих важные градостроительные проекты в столице. Для этого в городе действует набор антикризисных мер, разработанных совместно с представителями бизнеса. Арендаторы земельных участков, предоставленных для строительства, могут на полгода получить беспроцентную отсрочку арендных платежей за второй квартал 2022 года, а собственники — на тот же срок перенести платежи по рассрочке за смену вида разрешенного использования земли», — рассказал заммэра.

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Кроме того, по его словам, в 2023 году ряду девелоперов не станут повышать ставки аренды участков в рамках прогрессирующей шкалы. «Таким образом, менее чем за два месяца город предоставил помощь почти на 9,4 млрд руб. по 227 обращениям застройщиков. При этом некоторые представители бизнеса обращались сразу за несколькими мерами поддержки», — добавил Ефимов.

Наибольшее число обращений поступило от арендаторов принадлежащих городу участков, по которым изменена цель предоставления земли на строительство. Такие инвесторы получили отсрочку платежей на сумму более 4,8 млрд руб.

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«97 арендаторов земельных участков, цель предоставления которых изменена с эксплуатации на строительство, получили отсрочку арендных платежей за второй квартал 2022 года сроком на шесть месяцев на сумму 4,81 млрд руб. Также 36 собственникам 71 земельного участка на полгода перенесли платежи по рассрочке за смену вида разрешенного использования земли на сумму 2,86 млрд руб.», — отметил глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

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Он добавил, что для 94 арендаторов земельных участков, оформленных для строительства, ставка арендной платы, установленная в рамках прогрессирующей шкалы на 2022 год, в следующем году повышена не будет. Таким образом, по словам Гамана, бизнес получит поддержку еще на 1,7 млрд руб.

Чтобы воспользоваться действующими в столице антикризисными мерами, инвесторам необходимо направить заявку в департамент городского имущества в свободной форме с указанием адреса земельного участка, номера договора аренды или финансово-лицевого счета. Это можно сделать онлайн через сервис «Электронная приемная» на портале mos.ru или по почте. Адрес департамента: Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 21, строение 1. Погасить отсроченный платеж нужно будет до октября 2022 года.

В конце марта мэр Москвы Сергей Собянин утвердил пакет антикризисных мер для застройщиков и арендаторов городского имущества. Меры подразумевают снижение арендной платы, предоставление отсрочек и рассрочек для арендаторов земельных участков и нежилых помещений, находящихся в городской собственности. Власти рассчитывают, что принятый пакет мер будет способствовать стабилизации финансового положения застройщиков, предприятий торговли и сферы услуг, организаций малого и среднего бизнеса и других арендаторов городской недвижимости.

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