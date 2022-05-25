Гейтс указал на необходимость создания долговременных вакцин

Для борьбы с будущими пандемиями необходимо создавать такие вакцины, которые будут способны блокировать инфекции на длительный срок. Об этом заявил миллиардер и сооснователь компании Microsoft Билл Гейтс, выступая на экономическом форуме в Давосе.

«Нам нужны вакцины, которые блокируют инфекцию на длительный срок. Сегодня вакцины спасают миллионы жизней, но они не эффективны в блокировании распространения инфекций», — сказал Гейтс.

Гейтс считает, что для предотвращения пандемий необходимо вкладывать больше денег в диагностику инфекционных заболеваний, поскольку в странах «с низкими возможностями» на начало пандемии могут быть проблемы с выявлением очагов заражения.

В начале мая Гейтс заявил о необходимости создать организацию из международных экспертов, которые могли бы выявлять новые пандемии.

Бизнесмен заявил, что среди сотрудников организации будут как эпидемиологи, так и разработчики компьютерных моделей. Целью их работы будет быстрое выявление глобальных угроз здоровью и улучшение координации между странами. Самой организацией, по мнению миллиардера, должна управлять Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

При этом Гейтс отметил, что для предотвращения новой пандемии необходимы большие инвестиции.