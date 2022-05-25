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Белгородский губернатор сообщил об обстреле села со стороны Украины

Село Журавлевка подверглось обстрелу со стороны Украины, есть пострадавший, сообщил Вячеслав Гладков. По его словам, из этого села жители уехали несколько недель назад. В этом селе ввели режим ЧС, там дежурят правоохранители
Фото: dtp_oskol / VK
Фото: dtp_oskol / VK

Украинская сторона обстреляла село Журавлевка в Белгородской области, которое жители покинули несколько недель назад, есть пострадавший и повреждения, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

«Идет обстрел со стороны Украины нашего села Журавлевка. По докладу главы поселения Анжелики Самойловой, повреждены 5 домовладений. Есть один пострадавший — молодой человек с глубоким осколочным ранением. Пока не понимаем, как он оказался в селе. Но обязательно разберемся», — написал Гладков, добавив, что пострадавшему необходима срочная медицинская помощь.

Белгородская область продлила желтый уровень террористической опасности
Политика
Белгород

О том, что из Журавлевки уехали почти все жители, а в селе введен режим ЧС, Гладков сообщал еще 14 апреля. Тогда тоже был один пострадавший с осколочным ранением, писал губернатор. Позднее он говорил, что в Журавлевке повреждены 46 жилых домов и 36 машин, там постоянно дежурят сотрудники полиции, Росгвардии и добровольной народной дружины. Гладков отметил, что из села уехали почти все жители, но там остаются пожилые люди, которые не хотят покидать дома.

Власти приграничных регионов России за время военной операции на Украине не раз сообщали об обстрелах. В Белгородской, Брянской, Курской и Воронежской областях, а также на Кубани и на севере Крыма 11 апреля ввели желтый уровень террористической угрозы, который вводится «при наличии подтвержденной информации о реальной возможности совершения террористического акта».

На данный момент желтый уровень сохраняется в пограничных с Украиной Брянской, Курской и Белгородской областях, на севере Крыма и в нескольких районах Краснодарского края. В Воронежской области приняли решение с 26 мая отменить этот режим.

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Теги
Полина Мартынова
Белгородская область граница Украина обстрел Вячеслав Гладков
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